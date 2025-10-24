'தமிழகம் கல்வியில் சிறந்து விளங்குகிறது... மதுவிலக்கு மட்டும் கூடுதலாக இருந்தால்'' - வைரமுத்து பேச்சு!
கல்வியில் தமிழ்நாடு சிறந்த விளங்கும் நிலையில், மதுவிலக்கு மட்டும் கூடுதலாக இருந்தால் 100 சதவீதம் கல்வி வளரும் என கவிஞர் வைரமுத்து குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 24, 2025 at 11:00 PM IST
சென்னை: தமிழரின் வளர்ச்சிக்கு முத்தமிழோடு, நான்காவதாக அறிவியல் தமிழும் அவசியம் என கவிஞர் வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை மீனம்பாக்கம் ஏஎம் ஜெயின் கல்லூரி, சென்னை பல்கலைக்கழத்தின் தமிழ் மேம்பாட்டுச் சங்க பலகை மற்றும் சந்தியா பதிப்பகம் ஆகியவை இணைந்து, ‘பல்துறை சார்ந்த தமிழியல் கல்வியும், அறிவியல் முன்னேற்றமும்’ எனும் தலைப்பில் 2 நாள் பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் இன்று துவங்கியது.
நிகழ்சியில் திரைப்பட பாடலாசிரியர் வைரமுத்து சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று கருத்தரங்க மலரை வெளியிட்டு பேசும்போது, ''தமிழர்களுக்கு உலக முகவரி கொடுப்பது தமிழ். ஆளில்லா விண்கலத்தை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கற்பனை செய்து பார்த்தவன் தமிழன். மேலை நாட்டினர் பொருட்களை கண்டுபிடிக்கின்றனர். அந்த பொருளுக்கான சொல்லை மட்டுமே நம் தமிழர்கள் கண்டுபிடித்து வருகின்றனர்.
நாம் பொருளை கண்டுபிடிக்கும் நிலை மாற வேண்டும். வேளாண் அறிவுள்ளவர்கள் தமிழர்கள். விஞ்ஞானத்தை பழமொழிக்குள் வைத்தவன் தமிழன். நமக்கு முத்தமிழ் மட்டும் போதாது. தமிழரின் வளர்ச்சிக்கு நான்காவதாக அறிவியல் தமிழும் அவசியம். வெளிநாட்டு விஞ்ஞானிகள் நேற்று பேசியதை இன்று தமிழில் வெளியிட வேண்டும். உலகை விஞ்ஞான கண்கொண்டு பார்க்க வேண்டும்.
தமிழகம் கல்வியில் சிறந்த விளங்குகிறது. மதுவிலக்கு இருந்தால் 100 சதவீத கல்வி வளரும். முதியவர்கள் நோயாளிகள், கைவிடப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே இலவசம் தேவை. இதுவரை ஆண்ட கட்சிகள் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை போக்க பாடுபட்டுள்ளன. தமிழில் கல்வி பயில தமிழன் தயாராக இருக்க வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் வைரமுத்து பேசியபோது, "தமிழில் அறிவியல் இல்லாமல் இல்லை. சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் வரை அறிவியலில் சிறந்தவர்கள் தமிழன். சில வழிபாட்டாளர்கள், படையெடுப்புகள் அடிமைத்தனத்தால் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதற்கு அறிவியல் கல்வி வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைத்து இருக்கிறோம்.
எலக்ட்ரிசிட்டி, ராக்கெட், டெலிவிஷன் என வெளிநாடுகளில் கண்டுபிடிப்புகள் நடைபெறுகிறது. அதற்கு பெயரை மட்டும் நாம் மின்சாரம், ஏவுகணை, தொலைக்காட்சி என கண்டுபிடித்து சூட்டுகிறோம். சொல் கண்டுபிடிப்பார்களாக மட்டுமே நாம் இருக்கிறோம்.
இயல், இசை, நாடகம் எனும் முத்தமிழும் வேண்டும். அதனுடன் அறிவியல் தமிழும் வேண்டும். அதனால் தமிழன் கண்டுபிடிப்பாளராக மாறுவான். தமிழில் பெயர் சூட்டுவான். அதற்கு அவன் முழுமையாக தமிழில் படிக்க வேண்டும். தமிழில் படித்தவர்கள் கண்டுபிடிப்பாளராக உள்ளனர். அப்துல்கலாம், மயில்சாமி அண்ணாதுரை போன்றோர்கள் எடுத்துக்காட்டாக உள்ளனர்.
தமிழனின் வாழ்க்கைக்கு அறிவியல் வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். அறிவியல் தமிழ் மகுடம் சூட வேண்டும். அப்போது தான் உலக மாந்தராக தமிழ் ஆக முடியும் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்து இருக்கிறோம்" என வைரமுத்து தெரிவித்தார்.