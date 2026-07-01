கவிஞர் புவியரசு உடல் 21 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் தகனம்
2 முறை சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற பிரபல கவிஞரும், எழுத்தாளருமான புவியரசு நேற்று காலமான நிலையில், அவரின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் இன்று தகனம் செய்யப்பட்டது.
Published : July 1, 2026 at 2:10 PM IST
கோயம்புத்தூர்: மறைந்த கவிஞரும், எழுத்தாளருமான புவியரசுவின் உடல் பெரியநாயக்கன்பாளையத்தில் உள்ள மின் மயானத்தில் 21 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்டது.
கோவை வானம்பாடி கவிதை இயக்கத்தின் நிறுவனர்களில் ஒருவரும், 2 முறை சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவருமான கவிஞரும், எழுத்தாளருமான புவியரசு (95), உடல் நலக்குறைவால் கோவையில் நேற்று காலமானார். அவரின் மறைவிற்கு முதலமைச்சர் விஜய் உட்பட பல்வேறு தரப்பினரும் இரங்கல் தெரிவித்தனர்.
இலக்கியத் துறையில் அவரின் பங்களிப்பைப் போற்றி அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில், அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார். அதன்படி, கோவை பெரியநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் உள்ள மின் மயானத்தில் அவரது உடலுக்கு 21 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை செலுத்தப்பட்டு தகனம் செய்யப்பட்டது.
கோவை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மதுராந்தகி, மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுனில் ஆனந்த், கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி சந்தோஷ் ஆகியோர் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்றனர். பெரியநாயக்கன்பாளையம் டிஎஸ்பி கனகசபாபதி, காவல் ஆய்வாளர் ராஜேஷ் கண்ணன் ஆகியோர் மறைந்த புவியரசு உடலுக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தி அரசு மரியாதைக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.
இறுதிச்சடங்கில் அவரின் உறவினர்கள், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்த பல்வேறு நிர்வாகிகள் பங்கேற்று அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
|இதையும் படிங்க: படிச்சா வேலை நிச்சயம்; ஆனா படிக்கத்தான் மாணவர்கள் வருவதில்லை: தமிழக ஐ.டி.ஐ-களின் தற்போதைய நிலை
கவிஞர் புவியரசு
உடுமலைப்பேட்டை அருகே உள்ள லிங்கவநாயக்கன் புதூரில் சுப்பையா - தாயம்மாள் தம்பதியருக்கு மகனாக 1931-ல் பிறந்தவர் புவியரசு. இவரின் இயற்பெயர் சு.ஜெகந்நாதன். சமஸ்கிருதத்தில் இருந்த தனது பெயரை புவியரசு என்று தமிழ்ப்படுத்திக்கொண்டார்.
கோவை அரசு கலைக் கல்லூரியில் இன்டர்மீடியட் பட்டமும், பேரூர் சாந்தலிங்க அடிகளார் தமிழ்க் கல்லூரியில் தமிழ் வித்வான் பட்டமும் பெற்ற இவர், சென்னை சைதாப்பேட்டை ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரியில் தமிழாசிரியர் பயிற்சியும், டெல்லியில் காந்தவியலில் மருத்துவப் பட்டயமும் பெற்றுள்ளார். தமிழ், மலையாளம், ஆங்கிலத்தில் உள்ளிட்ட மொழிகளில் புலமை பெற்றவர்.
1957 முதல் 1989 வரை 32 ஆண்டுகள் பள்ளியில் தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றினார். முதுமை காரணமாக பெரியநாயக்கன்பாளையம் பிரஸ் காலனி பகுதியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் ஓய்வில் இருந்த நிலையில், நேற்று காலை காலமானார். இவரது மனைவி ஜெகதா சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காலமானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பன்முகக் கலைஞர் புவியரசு
கல்லூரியில் பயிலும் போது சர்வோதய இயக்கத்தில் சேர்ந்து மக்கள் பணியாற்றிய கவிஞர் புவியரசு, தமிழ் மொழி, தமிழர் பாதுகாப்பு, எல்லை மீட்புப் போராட்டங்கள், தமிழ் பயிற்று மொழி, ஆட்சிமொழிப் போராட்டங்களில் பங்கேற்று பல முறை சிறை சென்றுள்ளார்.
தொடக்கத்தில் ம.பொ.சி.யின் தமிழரசுக் கட்சியில் இருந்த இவர், பின்னர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவாளராக இருந்தார். தமிழ்நாடு கலை, இலக்கியப் பெருமன்றத்தின் பல்வேறு பொறுப்புகளிலும் இருந்துள்ளார்.
கோவையில் வானம்பாடி கவிதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர்களில் முதன்மையானவரான கவிஞர் புவியரசு, 1970 முதல் 1977 வரை வானம்பாடி கவிமடலின் பொறுப்பாசிரியராக இருந்தார். 1970-களில் தமிழ் இலக்கியத்தில் சமூக மாற்றத்துக்கான புரட்சிகரமான, புதுக்கவிதைகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்த முக்கியமான இயக்கமாக வானம்பாடி இயக்கம் இருந்தது.
கவிதையில் தொடங்கிய புவியரசுவின் எழுத்துப் பயணம் மேடை நாடகம், நாவல், சிறுகதை, கட்டுரை, மொழிபெயர்ப்பு, காட்சி ஊடகங்கள் என்று பரந்து விரிந்தன. 58 நேரடி படைப்புகளையும், மொழிபெயர்ப்பு, சிறுவர் இலக்கியம், பொது அறிவு என 70க்கும் மேற்பட்ட நூல்களையும் தமிழுக்கு பங்களித்துள்ளார்.
ஷேக்ஸ்பியர், கலில் ஜிப்ரான், உமர் கய்யாம், ஓஷோ, தாகூர் போன்றவர்களின் படைப்புகளை தமிழுக்கு மொழி பெயர்த்துள்ளார். புவியரசுவின் கவிதைகள் ஆங்கிலம், ரஷ்ய மொழி, ஹங்கேரி, சிங்களம், மலையாளம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.
வானொலி நாடக ஆசிரியராகவும், வானொலி நடிகராகவும் இருந்துள்ள இவர், சென்னை தொலைக்காட்சி நிலையத்தின் முதல் திரைப்படமான 'என்னைப் பாடச் சொன்னால்' என்ற வண்ணச் சித்திரத்தின் கதை, வசனத்தை எழுதியுள்ளார். கருணை இல்லம், பூங்குழலி, பொறாமை, விழிகள் பேசும் மொழி உள்ளிட்ட படங்களுக்கு பாடல்கள் எழுதியுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டிலேயே முதன்முறை; ஐஏஎஸ் அதிகாரி விதைத்த விதை - 600 ஓவியர்களை உருவாக்கிய இலவச பயிற்சி மையம்
பிரியமுடன் பிரபு திரைப்படத்தின் கதை, வசனம், பாடல்களை எழுதியுள்ளார். ஹவுஸ்புல் திரைப்படத்தின் இணை இயக்குநராக இருந்துள்ளார். சிறந்த மேடை நாடகத்துக்கான நாடகரத்தினம் விருதை 17 முறை பெற்றுள்ளார். நடிகர் கமல்ஹாசன் நடத்திய மையம் என்ற கலை, இலக்கிய இதழின் ஆசிரியராக இருந்துள்ளார்.
நவஇந்தியா இதழில் துணை ஆசிரியர், தேனீ இதழின் ஆசிரியர், வான்மதி, பூ, இளவரசி போன்ற பருவ இதழ்களில் துணை ஆசிரியராகவும், 90களின் இறுதியில் வெளியான காற்று என்ற நவீன நாடகக் காலாண்டிதழின் ஆசிரியராகவும் இருந்துள்ளார்.
மருதநாயகம் கதை வடிவமைப்பு, திரைக்கதை வடிவமைப்புப் பணிகளில் கமல்ஹாசன், எழுத்தாளர் சுஜாதா ஆகியோருடன் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளார். கேரள திரைப்பட வளர்ச்சிக் கழகத்தின் தமிழ்நாட்டுக்கான தொடர்பு அதிகாரியாகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
2 முறை சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற கவிஞர்
வங்கக் கவிஞர் காஜி நஸ்ருல் இஸ்லாம் எழுதிய தி ரெவலூஷனரி என்ற கவிதை நூலை புரட்சிக்காரன் என்ற பெயரில் தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்துள்ளார். இந்த மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்கு கடந்த 2007ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாதமி விருது இவருக்கு கிடைத்தது.
கடந்த 2009-ல் இவரது கவிதைத் தொகுப்பான கையொப்பம் நூலுக்கு தமிழ் மொழிக்கான பிரிவில் சாகித்ய அகாதமி விருதுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
இதுவரை சாகித்ய விருதை தமிழ் இலக்கியப் பிரிவில் முதன்மை விருதாகவும், மொழி பெயர்ப்பு விருதாகவும் எழுத்தாளர் இந்திரா பார்த்தசாரதி, கவிஞர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம், கவிஞர் புவியரசு ஆகியோர் பெற்றுள்ளனர்.