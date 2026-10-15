ஜெம் வீரமணியை 2 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல் துறைக்கு அனுமதி
இன்று இரவு 7.30 முதல் வரும் சனிக்கிழமை இரவு 7.30 வரை வீரமணியிடம் விசாரணை நடத்தலாம் எனவும், பின்னர் சனிக்கிழமை நீதிமன்றத்தில் ஆஜார்படுத்த வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.
Published : October 15, 2026 at 7:46 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணியை 2 நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை செய்ய அனுமதி அளித்து சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும், தற்கொலைக்கு தூண்டியதாகவும் வீரமணிக்கு எதிராக பல்வேறு தரப்பில் இருந்து காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புகார்களை தற்பொழுது சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில் வீரமணிக்கு எதிராக, சென்னையை சேர்ந்த சிறுமி ஒருவரின் தாயார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், இரண்டாவதாக ஒரு வழக்கு (குற்ற எண் 11/2026) பதிவு செய்யப்பட்டது. அந்த வழக்கில் கடந்த 7 ஆம் தேதி வீரமணி கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இரண்டாவது வழக்கில், போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த வேண்டுமென காவல்துறை தரப்பில் சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும், இந்த வழக்கில் வீரமணியுடன் யார் யாருக்கு தொடர்பு என்பது குறித்தும் விசாரிக்க வேண்டும். எனவே, அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்' என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கு, போக்சோ வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.பத்மா முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வீரமணி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் காவல் துறையின் கோரிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். காவல்துறை ஏற்கனவே முழுமையாக விசாரணை நடத்தி உள்ளதாகவும், எனவே காவல்துறை காவலுக்கு அனுமதிக்கக் கூடாது எனவும் வாதிட்டார்.
இதையடுத்து உத்தரவிட்ட நீதிபதி எஸ்.பத்மா, இரண்டாவது வழக்கில் வீரமணியை இரண்டு நாள்கள் காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டார். இன்று இரவு 7.30 முதல் வரும் சனிக்கிழமை இரவு 7.30 வரை விசாரணை நடத்தலாம் எனவும், பின்னர் சனிக்கிழமை அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜார்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டார்.