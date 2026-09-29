ஜெம் வீரமணி மீது மேலும் 3 சிறுமிகள் தொடர்பாக புகார் - தீவிரமடையும் எஸ்ஐடி விசாரணை
ஒவ்வொரு புகாரிலும் கூறப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள், அதன் காலகட்டம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது
Published : September 29, 2026 at 7:09 PM IST
சென்னை: தொழில் அதிபர் ஜெம் வீரமணி மீது ஏற்கெனவே 15 புகார்கள் வந்துள்ள நிலையில், தற்போது மேலும் 3 சிறுமிகள் தொடர்பாக புகார்கள் வந்துள்ளதால், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட போக்சோ வழக்கில் ஜெம் வீரமணி, அவரது கூட்டாளிகளான சாந்தி அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்மன் உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில் அடுத்தடுத்து புதிய புகார்கள் மற்றும் தகவல்கள் நாள்தோறும் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
இந்த நிலையில் ஜெம் வீரமணி மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள போக்சோ வழக்குகள் குறித்து விசாரணை செய்ய நான்கு பெண் ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகள் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
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இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கெனவே 15 புகார்கள் காவல் துறைக்கு வந்த நிலையில், தற்போது மேலும் 3 சிறுமிகள் தொடர்பான புகார்கள் வந்துள்ளன. இதையடுத்து அந்த புகார்கள் தொடர்பான விவரங்களையும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டுள்ளனர்.
ஜெம் வீரமணி மீதான புதிய புகார்கள், ஏற்கெனவே கிடைத்த புகார்கள், வழக்குடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
கடந்த ஆண்டு வீரமணி மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட போது, அவரை கைது செய்யாமல் இருப்பதற்காக பல கோடி ரூபாய் வரை லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஏற்கெனவே நடைபெற்ற விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களுடன் தற்போது கிடைத்திருக்கும் புதிய தகவல்களையும் இணைத்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, கடந்த 2004-ம் ஆண்டு ஜெம் வீரமணியால் தனது மகள் பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாகக் கூறி அந்தச் சிறுமியின் தாய், சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாகவும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். புகார் அளித்த தாய் மற்றும் அவரது சகோதரியிடம் காவல் துறையினர் வாக்குமூலம் பதிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மேலும் ஜெம் வீரமணி 5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாகக் கூறப்படும் மற்றொரு புகாரின் அடிப்படையில் 2-வது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சிறுமிகள் தொடர்பான புகார்கள் தொடர்ந்து காவல் துறைக்கு வரத் தொடங்கியுள்ளன.
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ஒவ்வொரு புகாரிலும் கூறப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள், அதன் காலகட்டம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எனக் கூறப்படுபவர்கள் தயக்கமின்றி முன்வந்து தகவல் அளிக்கலாம் என சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் அளிப்பதற்கென பிரத்யேக வாட்ஸ்ஆப் எண்ணும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.