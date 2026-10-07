போக்சோ வழக்கு: பாதிக்கப்பட்டவரின் வாக்குமூலம் நம்பகத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் - உயர் நீதிமன்றம்
போக்சோ வழக்கில் கடலூர் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 7:55 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 10:22 AM IST
சென்னை: போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் தண்டனை வழங்க வேண்டுமெனில், பாதிக்கப்பட்டவரின் வாக்குமூலம் நம்பகத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுமியை, அவரது உறவினர் தமிழ்செல்வன் என்பவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து இரண்டு முறை கர்ப்பமாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக, சிறுமியின் உறவினர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், கடலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் 2019-ஆம் ஆண்டு தமிழ்செல்வன் மீது, போக்சோ உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கை விசாரித்த கடலூர் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம், தமிழ்செல்வனுக்கு 10 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும், ரூபாய் 5,000 அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தது. இதையடுத்து, கடலூர் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்செல்வன் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனு மீதான விசாரணை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழ்செல்வன் தரப்பில், சம்பவம் நடந்ததாக கூறப்படும் 2019-ஆம் ஆண்டு, சிறுமி பதின் பருவத்தை எட்டிவிட்டதால், போக்சோ சட்டப்பிரிவு இந்த வழக்கில் நிலைக்கத்தக்கது அல்ல என்று வாதிடப்பட்டது.
இந்த வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் பிறப்பித்த உத்தரவில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி புகார் அளித்தபோது 18 வயது பூர்த்தியாகிவிட்டது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்டவர் 45 நாட்களுக்கு பிறகு அளித்த வாக்குமூலத்தில் சம்பவ நாள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என மாற்றி கூறியுள்ளார். தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் வாக்குமூலங்களில் இதுபோன்ற பல்வேறு முரண்பாடுகள் உள்ளன.
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ஒரு வழக்கில் போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் தண்டனை வழங்க வேண்டுமெனில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் வாக்குமூலம் எந்தவித சந்தேகத்திற்கும் இடமின்றி நம்பகத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். ஆனால், இந்த வழக்கில் கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள், சம்பவ தேதிகள் போன்றவை முரண்பாடாக உள்ளன என்பதால், கடலூர் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த 10 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையை ரத்து செய்யப்படுகிறது என தீர்ப்பளித்தார்.