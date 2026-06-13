ஆசை வார்த்தைகூறி சிறுமியை அழைத்துச் சென்ற இளைஞர் மீது பாய்ந்தது போக்சோ
செல்போனில் பிரீ பையர் கேம் மூலம் பழக்கமான ஆண் நண்பருடன் சிறுமி சென்றிருந்தது காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : June 13, 2026 at 10:56 PM IST
திருவள்ளூர்: ஆசை வார்த்தைக் கூறி சிறுமியை அழைத்துச் சென்ற இளைஞர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், அவரை கைது செய்தனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருநின்றவூரில் 10- ஆம் வகுப்பு பயின்று வரும் மாணவி வழக்கம் போல் பள்ளிச் சென்றுள்ளார். பின்னர் மாலை நீண்டநேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர், பட்டாபிராம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இதன் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது மாயமான சிறுமி, செல்போன் பயன்படுத்தி வந்ததை கண்டுபிடித்தனர். செல்போனில் சிறுமி பிரீ பையர் கேம் விளையாடி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த கேம் விளையாட்டு மூலம் ஆண் நபர் ஒருவர் சிறுமிக்கு நண்பராகியுள்ளார். இருவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. நாளடைவில் நட்பு காதலாக மாறியது. இதனையறிந்த பெற்றோர் சிறுமியைக் கண்டித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அந்த ஆண் நண்பருடன் சிறுமி சென்றிருந்தது காவல்துறையினருக்கு தெரிய வந்துள்ளது.
அதைத் தொடர்ந்து சிறுமி பள்ளி சென்ற இடங்களில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை சேகரித்து காவல்துறையினர் ஆய்வுச் செய்தனர். மேலும், அந்த ஆண் நண்பர் யார்? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சென்ட்ரிங் வேலை செய்து வரும் தினேஷ் (26) என்பவர் தான் ஆசை வார்த்தைக் கூறி சிறுமியை அழைத்துச் சென்றிருப்பது உறுதியானது.
இதையடுத்து, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு விரைந்துச் சென்ற திருநின்றவூர் காவல்துறையினர், சிறுமியை மீட்டனர். அத்துடன், சிறுமியை அழைத்துச் சென்ற தினேஷை கைது செய்தனர். திருவள்ளூருக்கு அழைத்து வந்து அவரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.
அதைத் தொடர்ந்து, அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்து பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். அதன் தொடர்ச்சியாக, நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி, சென்னை புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
பள்ளிக்குச் சென்ற சிறுமி மாயமான சம்பவம், திருநின்றவூர் பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குழந்தைகள் செல்போன் பயன்படுத்தும்போது அவர்களது பெற்றோர் உடனிருக்க வேண்டும், குழந்தைகளின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்க வேண்டும் என்று கல்வியாளர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.