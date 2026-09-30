ஜெம் வீரமணி வழக்கு: சாந்தி - மகேந்திர சிம்ஹன் தம்பதியின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி
ஜெம் வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தயக்கமின்றி முன்வந்து புகார் அளிக்க வேண்டும் என சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அதிகாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : September 30, 2026 at 8:30 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் ஜாமீன் கோரிய சாந்தி மற்றும் அவரது கணவரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் ஆகிய 4 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இந்த நிலையில், ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவலை வரும் அக்.09-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை போக்சோ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை பெண் காவல் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தயக்கமின்றி முன்வந்து புகார் அளிக்க வேண்டும் என சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அதிகாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதனிடையே, வீரமணிக்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனைகள் நடத்திய காவல்துறையினர், பல்வேறு ஆவணங்களையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இவ்வழக்கு குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த சூழலில், வீரமணிக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹம் ஆகியோர் ஜாமீன் கோரி சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த மனுக்களுக்கு பதில் மனுவைத் தாக்கல் செய்த காவல்துறை, "வழக்கு தொடர்பான ஆதாரங்களை அழிக்க வீரமணியிடம் இருந்து சாந்தி 24 கோடியே 63 லட்சம் ரூபாய் பணம் பெற்றுள்ளார். அதிலிருந்து 2 கோடி ரூபாயை மகேந்திர சிம்ஹம்னுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக கைப்பற்றப்பட்ட மின்னணு சாதனங்களை தடயவியல் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளை அடையாளம் காணப்பட வேண்டியுள்ளது. இவர்களை ஜாமீனில் விடுதலை செய்தால் சாட்சிகளைக் கலைக்கவும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினரை அச்சுறுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது. அத்துடன், இருவரும் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்லவும் வாய்ப்புள்ளதால் இருவரின் ஜாமீன் மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனுக்கள், சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.பத்மாவின் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதரார்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹம் ஆகியோரை முறையாக கைது செய்யவில்லை, கைது செய்யப்பட்ட 24 மணி நேரத்தில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவில்லை. ஏற்கனவே காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரணை முடித்துள்ளனர். எனவே இதற்கு மேல் சிறையில் அடைக்க வேண்டிய தேவை இல்லை; ஜாமீன் வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "கைது செய்து 40 நாட்கள் வரை எத்தனை முறை வேண்டும் என்றாலும், காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க முடியும். விசாரணை ஆரம்பக்கட்ட நிலையில் உள்ளது. தற்போதைய நிலையில் அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது. அதனால், மனுவைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று (செப்.30) தீர்ப்பளித்த நீதிபதி எஸ்.பத்மா, "வழக்கு ஆரம்பக்கட்ட நிலையில் இருப்பதால் இருவருக்கும் ஜாமீன் வழங்க முடியாது" எனத் தெரிவித்து இருவரது ஜாமீன் மனுவையும் தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தார்.