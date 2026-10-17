புதுச்சேரியில் சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை - தவெக நிர்வாகி மீது போக்சோ வழக்குப்பதிவு
போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள தியாகு என்பவர் தவெக 50-வது வார்டு நிர்வாகியாக இருப்பதுடன், புகைப்படக் கலைஞராகவும் பணியாற்றி வருவது குழந்தைகள் நலக் குழுவினர் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : October 17, 2026 at 1:32 PM IST
சென்னை: சென்னையை சேர்ந்த 15 வயது சிறுமியை புதுச்சேரியில் உள்ள விடுதியில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக அளிக்கபப்ட்ட புகாரில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகி தியாகு என்பவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் குழந்தைகள் நலக் குழுவுக்கு (சி.டபிள்யூ.சி.) கடந்த மாதம் சென்னையைச் சேர்ந்த 15 வயது சிறுமி ஒருவர் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானது தொடர்பாகத் தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து குழந்தைகள் நலக் குழுவினர், சம்பந்தப்பட்ட பகுதிக்குச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது விசாரனையில் சென்னையை தியாகு என்பவருக்கு, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாயாருடன் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக அவருக்குப் பழக்கம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. தியாகு தவெக 50-வது வார்டு நிர்வாகியாக இருப்பதுடன், புகைப்படக் கலைஞராகவும் பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில் சிறுமிக்கு 18 வயது நிறைவடைந்த பிறகு, அவரைத் திருமணம் செய்து கொடுக்கத் தாயார் சம்மதித்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், சிறுமி ஒன்பதாம் வகுப்புடன் படிப்பை நிறுத்திவிட்டு தாயாருடன் வசித்து வந்துள்ளார்.
பின்னர் கடந்த ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி சிறுமி அவரது தாயார் மற்றும் தியாகு ஆகிய மூவரும் மாடலிங் புகைப்படம் எடுப்பதற்காகப் புதுச்சேரிக்குச் சென்றுள்ளனர். அங்கு முத்தியால்பேட்டை அருகே உள்ள தனியார் விடுதியில் அறை எடுத்துத் தங்கியுள்ளனர். அப்போது ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி சிறுமியின் தாயார் விடுதி அறைக்கு வெளியே மற்றொருவருடன் பேசிக்கொண்டிருந்த போது, அறைக்குள் இருந்த சிறுமியைத் தியாகு பாலியல் ரீதியாக துன்பறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
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இதுதொடர்பாக சென்னை மாவட்ட குழந்தைகள் நலக் குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அளித்த புகாரின் பேரில், சென்னை ராயபுரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். சம்பவம் புதுச்சேரியில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படுவதால் விசாரணைக்காகப் புதுச்சேரி போலீசாருக்குத் தகவல் தெரிவித்து ஜீரோ எஃப்.ஐ.ஆர். பதிவு செய்து, வழக்கை மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து தியாகுவைப் பிடிப்பதற்காக இன்று சென்னைக்கு வந்த புதுச்சேரி போலீசார், ராயபுரம் பகுதிக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். ஆனால் அவர் தலைமறைவாக இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அவரை பிடிக்க போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.