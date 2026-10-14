ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு: சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரிய மனு தள்ளுபடி
ஊடகங்கள் யூகத்தின் அடிப்படையில் வீரமணி வழக்கில் அரசியல் கட்சியினரை தொடர்புப்படுத்தி செய்திகளை வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன என்று மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 1:42 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகளை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சி.ராஜசேகரன் தாக்கல் செய்த மனுவில், “குழந்தைகள் நல ஆர்வலர் ஒருவர் அளித்த பென் டிரைவின் அடிப்படையில், ஜெம் வீரமணி மீது பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பாக மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
ஆனால், புலன் விசாரணையில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளை அடையாளம் காண முடியவில்லை. இதனால் குற்றம் சாட்டப்பவர்களை கைது செய்ய முடியவில்லை எனக்கூறி, இந்த வழக்கை முடித்து வைத்து சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் 2026 பிப்ரவரி மாதம் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதை ஏற்க மறுத்த போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம், இந்த வழக்குத் தொடர்பான மேல் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு, வாக்குமூலங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
இந்த வழக்கின் விசாரணை துரிதமாக நடந்து வந்தாலும், ஊடகங்கள் யூகத்தின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கில் அரசியல் கட்சியினரையும், மற்றவர்களையும் தொடர்புப்படுத்தி செய்திகளை வெளியிட்டு வருகின்றன. இது புலன் விசாரணைக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவதோடு, பொதுமக்கள் மத்தியில் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
மேலும், இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியான வீரமணியுடன், ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் இருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படுகின்றன. இது வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பவர்களுடன் அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பது போன்று சித்தரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அரசியலாக்கப்படும் இந்த வழக்கின் தீவிரத்தை கருதி, விசாரணையை சிபிஐக்கு அல்லது சிறப்பு புலனாய்வு குழுவிற்கு மாற்ற வேண்டும். இந்த வழக்கு தொடர்பான போட்டோ மற்றும் வீடியோக்களை ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
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இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசு ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைத்துள்ளதால், இந்த மனுவை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் என்று மனுதாரர் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
அப்போது குறிக்கிட்ட தலைமை நீதிபதி, இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் என்ன என கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு மனுதாரர் தரப்பில், வழக்கு தாக்கல் செய்த பிறகுதான், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கை வாபஸ் பெற அனுமதித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.