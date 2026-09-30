ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கு - எஸ்.ஐ.டி குழுவில் இருந்து கீதாஞ்சலி ஐபிஎஸ் விலகுவதாக தகவல்
மத்திய குற்றப்பிரிவில் துணை காவல் ஆணையராக கீதாஞ்சலி பணியாற்றியபோது, இந்த வழக்கின் முந்தைய விசாரணையில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தார்.
Published : September 30, 2026 at 10:15 PM IST
சென்னை: தொழில் அதிபர் ஜெம் வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் மீதான வழக்கை விசாரித்து வரும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவில் (எஸ்.ஐ.டி.) இடம்பெற்றிருந்த துணை காவல் ஆணையர் வி.வி.கீதாஞ்சலி, விசாரணைக் குழுவில் இருந்து தன்னை விடுவிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத் தலைவர் ஆர்.வீரமணி சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக எழுந்த புகார்களின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவு தாக்கல் செய்த அறிக்கையை, சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் நிராகரித்து, தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி, வீரமணி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து வழக்கின் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் டி.ஜி.பி. மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவின் பேரில், 4 பெண் அதிகாரிகள் கொண்ட சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு, செப்டம்பர் 24-ஆம் தேதி அமைக்கப்பட்டது.
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இந்தக் குழுவுக்கு ஐ.ஜி. பி.சி.தேன்மொழி தலைமை வகித்து வருகிறார். டி.ஐ.ஜி. என்.திஷா மிட்டல், காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெ.முத்தரசி, துணை காவல் ஆணையர் வி.வி.கீதாஞ்சலி ஆகியோர் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தனர். சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் மேற்பார்வையில் இந்த விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் எஸ்.ஐ.டி.யில் இடம்பெற்றிருந்த துணை காவல் ஆணையர் வி.வி.கீதாஞ்சலி, விசாரணைக் குழுவில் இருந்து தன்னை விடுவிக்குமாறு குழுத் தலைவர் தேன்மொழி மற்றும் சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் ஆகியோரிடம் கோரிக்கை விடுத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மத்திய குற்றப்பிரிவில் துணை காவல் ஆணையராக கீதாஞ்சலி பணியாற்றியபோது, இந்த வழக்கின் முந்தைய விசாரணையில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது காவல் ஆணையராக இருந்த அருணின் நேரடி மேற்பார்வையில் அவர் பணியாற்றியதாக கூறப்படுகிறது.
தற்போது அதே வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்கும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவில் அவர் இடம்பெற்றுள்ளார். ஏற்கெனவே வழக்கு விசாரணையில் தொடர்புடைய அதிகாரியாக இருந்த நிலையில், தொடர்ந்து விசாரணைக் குழுவில் இருப்பது பொருத்தமாக இருக்காது எனக் கருதி, குழுவில் இருந்து விலக வி.வி.கீதாஞ்சலி விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மேலும், தனிப்பட்ட காரணங்களைக் குறிப்பிட்டு வி.வி.கீதாஞ்சலி தற்போது விடுப்பில் சென்றுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவர் விடுத்துள்ள கோரிக்கை தொடர்பாக காவல் துறை தலைமையகத்தில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
இதனிடையே, வி.வி.கீதாஞ்சலிக்கு பதிலாக கீழ்ப்பாக்கம் காவல் மாவட்ட துணை ஆணையராக பணியாற்றி வரும் கீதா, சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவில் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இதுதொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு காவல்துறை தலைமையகத்தில் இருந்து வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, இந்த வழக்கு தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் ஆதாரம் இருந்தால், அவற்றை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிடம் தெரிவிக்க காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. தகவல்களை 93543 19676 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணிலும் பகிரலாம் என்றும், தகவல் அளிப்பவர்களின் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.