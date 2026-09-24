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‘ஜெம்’ கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கு - விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு சம்மன்

ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி தொடர்பான வழக்கை முடித்து வைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதா என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 4:51 PM IST

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சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கில், மூன்று விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.

சென்னையில் போயஸ் கார்டன் பகுதியில் வீடு ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்து அங்கு சிறுமிகளுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை அளிக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது போயஸ் கார்டனில் வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட வீட்டில் சிறுமிகளுக்கு பாலியல் கொடுமை நடந்ததாகக் காவல்துறை தரப்பில் தகவல்கள் வெளியாகின. மேலும் இந்த வழக்கில் கைது நடவடிக்கையைத் தவிர்ப்பதற்காக பல கோடி ரூபாய் பணம் கைமாறியதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இந்த நிலையில் வழக்கின் முந்தைய விசாரணை தொடர்பாக தற்போது மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் இந்த வழக்கு முதன்முதலில் சென்னை விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினரால் பதிவு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

மூன்று விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு சம்மன்

வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட பின்னர், அதன் விசாரணையை மேற்கொண்ட காவல் அதிகாரிகள் வழக்கைத் தொடர்ந்து விசாரிக்காமல் முடித்து வைக்க முயன்றதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக அப்போது வழக்கை விசாரித்த அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் பெற மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

அதன்படி அப்போதைய விசாரணை அதிகாரிகளாக இருந்த உதவி ஆணையர் யாஸ்மின், காவல் ஆய்வாளர் மகேஷ்குமார், காவல் ஆய்வாளர் ராஜலட்சுமி ஆகிய 3 பேருக்கும் நேரில் ஆஜராகி விசாரணைக்கு உட்படுமாறு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, வழக்கை முடித்து வைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதா, அவ்வாறு நடவடிக்கை எடுக்க யாரேனும் அதிகாரிகள் அல்லது பிற நபர்கள் நிர்பந்தம் கொடுத்தார்களா, வழக்கை முடித்து வைப்பதற்காக பணம் கைமாறியதா என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளது.

குறிப்பாக இந்த வழக்கில் வீரமணியிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பென்டிரைவ் உள்ளிட்ட மின்னணு ஆதாரங்கள் முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டனவா, அவற்றில் உள்ள தகவல்கள் விசாரணையில் பயன்படுத்தப்பட்டனவா என்பது குறித்தும் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் விசாரிக்க உள்ளனர்.

மேலும் வீரமணிக்குச் சொந்தமான இடங்கள் மட்டுமின்றி ரயில்வே தொழிற்சங்க நிர்வாகி ஒருவரின் மகன் ஒருவருக்குச் சொந்தமான இடங்களிலும் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த சோதனைகளின்போது முக்கியமான ஆவணங்கள் மற்றும் செல்ஃபோன்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

வீரமணிக்கு சொந்தமான இரண்டு நிலங்கள் விற்பனை

அவற்றை ஆய்வு செய்தபோது, இந்த வழக்கில் 4-வது நபராக கைது செய்யப்பட்ட கணேசன் என்பவரின் செல்ஃபோனில் சில வீடியோ காட்சிகள் சிக்கி உள்ளன. அதன் அடிப்படையில் காவல் துறையினர் அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் இந்த வழக்கில் வீரமணி கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் தனக்குச் சொந்தமான 2 நிலங்களை விற்பனை செய்திருப்பதும் காவல்துறையின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது.

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அந்த 2 நிலங்களையும் யார் வாங்கினார்கள், எந்த சூழ்நிலையில் நிலங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன, அவற்றை விற்பனை செய்வதற்கான காரணம் என்ன, குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அவசரமாக நிலங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டதற்கான பின்னணி என்ன என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக நிலங்களை வாங்கியவர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வழக்கின் ஆரம்பகட்ட விசாரணையை மேற்கொண்ட காவல் அதிகாரிகளுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டும், முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் செல்ஃபோன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் வழக்கு அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்துள்ளதாக காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

POCSO CASE
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வீரமணி போக்சோ வழக்கு
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