சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: 2 ஆண்டுகளாக தண்ணி காட்டிய நபரை பிடித்தது போலீஸ்

சென்னையில் இருந்து ஷார்ஜாவுக்கு தப்பிச் செல்ல முயன்ற போது, இப்ராஹிம் பக்கிர் முகமதுவை போலீசார் கைது செய்தனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 30, 2026 at 11:04 AM IST

1 Min Read
சென்னை: சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தஞ்சாவூர் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த நபர், சென்னை விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் இப்ராஹிம் பக்கீர் முஹம்மது (45). இவர் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு சிறுமி ஒருவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தஞ்சாவூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார், இவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். ஆனால், இப்ராஹிம் பக்கீர் முகமது திடீரென தலைமறைவாகி போலீசாரிடம் சிக்காமல் இருந்து வந்துள்ளார்.

இதனையடுத்து, அவர் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்லாமல் இருக்க, தஞ்சாவூர் மாவட்ட காவல்துறையினர் அவரை தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவித்து, அவருக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீசையும் பிறப்பித்தனர். மேலும், அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களுக்கும் இந்த லுக் அவுட் நோட்டீசை அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து ஷார்ஜா செல்லும் ஏர் அரேபியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் புறப்பட தயாராக இருந்தது. அப்போது விமானத்தில் பயணம் செய்ய வந்திருந்த பயணிகளின் பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை, சென்னை விமான நிலைய குடியுரிமை அதிகாரிகள் கம்ப்யூட்டர் மூலம் பரிசோதனை செய்து அனுப்பி கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது அந்த விமானத்தில் சவுதி அரேபிய செல்வதற்காக இப்ராகிம் பக்கீர் முகமது வந்திருந்தார். அவரது கடவுச்சீட்டு மற்றும் ஆவணங்களை பரிசோதித்த போது, அவர் தஞ்சாவூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசாரால் தேடப்பட்டு வரும் நபர் என்பது தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து, இப்ராஹிம் பக்கீர் முகமதுவை அதிகாரிகள் பிடித்து, தனி அறையில் அடைத்து வைத்தனர். தொடர்ந்து, சென்னை விமான நிலைய போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்து, அவர்களிடம் இப்ராஹிம் பக்கீர் முகமதுவை ஒப்படைத்தனர். பின்னர், சென்னை விமான நிலைய போலீசார் அவரது பயணத்தை ரத்து செய்து, அவர் பிடிபட்ட தகவலை தஞ்சாவூர் மாவட்ட காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதன்பேரில், தஞ்சாவூர் மாவட்ட தனிப்படை போலீசார் நேற்று சென்னை விரைந்து வந்து, இப்ராஹிம் பக்கீர் முகமதுவை கைது செய்து தஞ்சாவூருக்கு அழைத்துச் சென்றனர். 2 ஆண்டுகளாக தஞ்சாவூர் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த நபர், சவுதி அரேபியாதப்பிச் செல்ல முயன்ற போது சென்னை விமான நிலையத்தில் பிடிபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

