ஓமனில் உயிரிழந்த தூத்துக்குடி மாலுமி நிஷாந்தின் உடலை தமிழகம் கொண்டுவரும் நடவடிக்கையில் இறங்கிய பிரதமர் அலுவலகம்
ஓமன் கடற்பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது கடந்த 8-ஆம் தேதி நிஷாந்திற்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : June 22, 2026 at 11:05 PM IST
ஹைதராபாத்: ஓமனில் உயிரிழந்த தமிழக மாலுமி நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதனின் உடலை தாயகம் கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்துமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார் என்று கப்பல் போக்குவரத்துத் துறை தலைமை இயக்குநர் ஷியாம் ஜகன்நாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
'ஃபார்வர்ட் சீமென்ஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா' (FSUI) அமைப்பு இன்று ஏற்பாடு செய்திருந்த இணையவழி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவர் இந்த தகவலை தெரிவித்தார்.
வளைகுடா நாடுகளில் மோதல் நடைபெறும் பகுதிகளில் சிக்கியுள்ள இந்திய மாலுமிகளின் நிலையை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவரும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த இணையவழி விவாதத்தில், உயிரிழந்த மாலுமிகளின் குடும்பத்தினரும், சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பு (IMO) உள்ளிட்டவற்றின் முக்கிய பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
இந்த நிகழ்வில் நிஷாந்தின் உடலைத் தாயகம் கொண்டு வருவதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் குறித்து அவரது குடும்பத்தினர் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, பதிலளித்த ஜகன்நாதன், "ஜூன் 25-ம் தேதிக்குள் நிஷாந்தின் உடலைக் கொண்டுவரும் நடவடிக்கைகள் நிறைவடையாவிட்டால், அவரது உடலை அப்புறப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் என்று ஓமன் அரசு இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்துள்ளது" என்று ஜகன்நாதன் தெரிவித்தார்.
அத்துடன், "பிரதமர் அலுவலகமும் (PMO) பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இந்த விஷயத்தில் நேரடியாக தலையிட்டுள்ளனர். நிஷாந்தின் உடலை விரைவில் தாயகம் கொண்டு வருவதற்கான பணிகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என்றும் அவர் கூறினார்.
தூத்துக்குடியை சேர்ந்த நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதன், எம்.டி. செலஸ்டியல் என்ற வர்த்தக கப்பலில் பணியாற்றி வந்தார். அந்த கப்பல் ரோமனா ஷிப் மேனேஜ்மென்ட் என்ற நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமானது. வளைடா கடல் பகுதியில் பயணித்த வர்த்தக கப்பல்கள் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தி வந்த நிலையில், எம்.டி. செலஸ்டியல் கப்பல், ஓமன் கடற்பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது கடந்த 8-ஆம் தேதி நிஷாந்திற்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் தொடர்ந்து வாந்தி எடுத்ததால் மருத்துவ உதவி கேட்டு கப்பல் நிறுவனத்திற்குத் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. அதற்கு, உள்ளூர் துறைமுகத்திடம் இருந்து மருத்துவ உதவியை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அந்த நிறுவனம் அறிவுறுத்தியிருந்து.
அதன்படி கப்பல் ஊழியர்கள், உள்ளூர் துறைமுக நிர்வாகத்திடம் மருத்துவ உதவி கேட்டு தொடர்பு கொண்டபோது அவர்களால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. இதற்கிடையே, நிஷாந்தின் உடல்நிலை மேலும் மோசமடைந்து, கடந்த 11ஆம் தேதி அவர் கப்பலிலேயே உயிரிழந்தார். ஆனால், அவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பிவைக்க கப்பல் நிறுவனம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று இந்திய மாலுமிகள் சங்கம் குற்றம்சாட்டி இருந்தது.
இந்த நிலையில் அவரது உடலை தமிழகம் கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளில் பிரதமர் அலுவலகம் நேரடியாக இறங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.