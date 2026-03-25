மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கக் கோரிய வழக்கு; உடனே பதிலளிக்க அன்புமணிக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு

மூன்று நாட்களில் விசாரணையை முடிக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் எப்படி வழக்கை ஒத்திவைப்பது? என அன்புமணி தரப்புக்கு நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம்
Published : March 25, 2026 at 4:11 PM IST

சென்னை: மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கக் கோரி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கிற்கு, அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பதிலளிக்க சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பாமக தலைவராக இருந்த அன்புமணியின் பதவிக்காலம். 2025 -ம் ஆண்டு மே 28-ம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. ஆனால் ஆகஸ்ட் 2026- ஆம் ஆண்டு வரை தலைவராகத் தொடர்வதாக போலியான ஆவணங்களைத் தேர்தல் ஆணையத்தில் அன்புமணி அளித்துள்ளார் என்று ராமதாஸ் தரப்பு குற்றம்சாட்டியது. கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் பாமகவின் தலைமை நிர்வாகக்குழு மற்றும் பொதுக்குழுவால் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைவராகத் தேர்வுச் செய்யப்பட்டது, புதிய நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, அலுவலகத்தை மாற்றியது குறித்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு இரண்டு முறை தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன.

மேலும், ராமதாஸைத் தலைவராக ஏற்றபின் பொறுப்பேற்ற புதிய நிர்வாகிகளை அங்கீகரித்துக் கட்சிக்கு மாம்பழம் சின்னத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் ராமதாஸ் தரப்பு கோரிக்கை வைத்தது.

அந்த கோரிக்கையின் அடிப்படையிலேயே கடந்த ஆண்டு ஜூலை 30- ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையத்தால் மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, சின்னம் மற்றும் முகவரி தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், இருவருக்கும் இடையே பிரச்சனை இருப்பதால் மாம்பழம் சின்னத்தை சட்டமன்றத் தேர்தலில் யாருக்கும் ஒதுக்காமல் முடக்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.

அதன் பிறகும் தேர்தல் ஆணையம் சின்னத்தை முடக்குவது குறித்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அன்புமணி நீக்கப்பட்டது குறித்தும், புதிய தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது குறித்தும், 2025-ல் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ராமதாஸ் தரப்பில் 12 முறை நினைவூட்டல் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. ஆனாலும், ராமதாஸை தேர்தல் ஆணையம் தலைவராக ஏற்கவில்லை.

உட்கட்சி பூசல் காரணமாக பாமக இரண்டாக பிளவுப்பட்டிருப்பதால் வாக்காளர்களிடையே ஏற்படும் தேவையற்ற குழப்பத்தைத் தவிர்க்க மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்க வேண்டும் எனக் கோரி ராமதாஸ் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் 3 நாட்களில் வழக்கை விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் என உரிமையியல் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டது.

அதன்படி, ராமதாஸ் தரப்பில் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அதில், பாமக தலைவர் யார்? என்ற உரிமை கோரிய வழக்கில் தீர்வுக் காணும் வரை மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்க வேண்டும். மாம்பழம் சின்னத்தை ஒதுக்கி தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு 13- வது உரிமையியல் நீதிமன்ற நீதிபதி தர்மபிரபு முன்பு இன்று (மார்ச் 25) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அன்புமணி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ராமதாஸ் மனுவுக்கு பதில் மனுத்தாக்கல் செய்ய அவகாசம் அளிக்க வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்தார்.

ஆனால், "மூன்று நாட்களில் விசாரணையை முடிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் எப்படி வழக்கை ஒத்திவைப்பது? உடனடியாக பதில் மனு தாக்கல் செய்யலாமே?" என்று அன்புமணி தரப்புக்கு நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

அப்போது, நாளை (மார்ச் 26) பதில் மனுத்தாக்கல் செய்தவுடன், அன்றே வாதம் செய்ய தயாராக இருப்பதாக அன்புமணி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்ற நீதிபதி, பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அன்புமணிக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்திவைத்தார்.

