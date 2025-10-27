ETV Bharat / state

ஒரு மழைக்கே இந்த கதி! அழுகிய நெற்பயிர்களை கண்டு சௌமியா அன்புமணி வேதனை!

டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு பாதுகாப்பான இடம், சிசிடிவி கேமிரா, போலீஸ் பாதுகாப்பு என்று அனைத்து வசதிகளும் செய்யும் அரசு, விவசாயிகளை கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது வேதனை அளிப்பதாக சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.

விவசாயிகளிடம் பேசிய சௌமியா அன்புமணி
நீரில் மூழ்கி அழுகிய நெற்பயிர்களை சௌமியா அன்புமணியிடம் காட்டிய விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 2:55 PM IST

தஞ்சாவூர்: கால்வாய்கள் தூர்வாரப்படாததால் தான் நெற்பயிர்கள் அனைத்தும் மழை நீரில் மூழ்கி அழுகியதாக சௌமியா அன்புமணி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே அம்மன்குடி கிராமத்தில், கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் சம்பா சாகுபடியை விவசாயிகள் நடவு செய்துள்ளனர். இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக கடந்த ஒரு வாரமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

அந்த வகையில் கும்பகோணம் பகுதியிலும் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. மழை பெய்து வயல்களில் மழை நீர் தேங்கியதால், நெற்பயிர்கள் அனைத்தும் அழுகி வருகின்றன. ஏக்கருக்கு ரூ.15 ஆயிரத்திற்கு மேல் செலவு செய்தும், பயிரிடப்பட்ட நெற்பயிர்கள் அழுகி வருவதை பார்த்து விவசாயிகளும் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.

மழை நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள்
மழை நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், கும்பகோணத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வருகை தந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பசுமை தாயகம் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி, அம்மன்குடியில் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் சம்பா நெற்பயிர்கள் அழுகி வருவதை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அப்போது, சாகுபடி வயலில் இறங்கி தங்களது அழுகிய பயிர்களை எடுத்து சௌமியா அன்புமணியிடம் காட்டிய விவசாயிகள், தங்கள் வேதனையைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். மேலும், வடிகால்கள் முறையாக தூர்வாராததே இதற்கு காரணம் என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சௌமியா அன்புமணி, “பருவமழை காரணமாக, டெல்டா மாவட்டங்களில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த பயிர்கள் அனைத்தும் நீரில் மூழ்கி அழுகி வருவதைக் கண்டால் மனசே வலிக்கிறது. அதேபோல, சம்பா பயிர்களும் மழை நீரில் மூழ்கி, அழுகி வருகிறது. ஒரு மழைக்கே இது தான் கதி என்றால், ஒவ்வொரு வருடமும் மழை பெய்கிறது... பயிர் நீரில் மூழ்குகிறது.

அதற்கு நிரந்தரமான தீர்வு என்பதே கிடையாது. குறிப்பாக, வயலில் தேங்கி நிற்கும் தண்ணீர் வடியாததற்கு, ஆட்சியாளர்கள் முறையாகத் தூர்வாராததே காரணம். ஆனால், வடிகாலை குடி மராமத்து செய்தது போல கணக்கு மட்டும் காட்டியுள்ளனர். அப்படியே தூர்வாரியிருந்தால் இந்த நிலை வந்திருக்காது” எனக் குற்றம் சாட்டினார்.

சௌமியா அன்புமணி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேலும் பேசிய அவர், “நமக்கு உணவளிக்கக் கூடிய விவசாயிகளை பாதுகாக்க வேண்டியது அரசின் கடமை. ஆகையால், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய இழப்பீட்டை அரசு அறிவிக்க வேண்டும். சாராயம் குடித்து இறந்து போனவர்கள், விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் அறிவிக்கும் அரசு, சேதமான நெற்பயிர்களுக்கு நிவாரணம் அறிவிக்காமல் இருப்பது வேதனை அளிக்கிறது.

அதே போல, நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் உரிய பாதுகாப்பு இல்லாததால், விவசாயிகளின் நெல்மணிகள் மழையில் நனைந்து வீணாகிறது. டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு பாதுகாப்பான இடம், சிசிடிவி கேமிரா, போலீஸ் பாதுகாப்பு என்று அனைத்து வசதிகளும் செய்யும் அரசு விவசாயிகளை கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது வேதனைக்குரியது” என்று சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.

