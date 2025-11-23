ETV Bharat / state

பாமக சமூக ஊடக பேரவை செயற்குழு கூட்டம்: நிறைவேற்றப்பட்ட அதிரடி தீர்மானங்கள்!

பாமகவின் செயல் தலைவராக ஸ்ரீகாந்தியை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக் கொள்வதாக நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: சமூக ஊடகங்கள் பற்றி கட்சி தொண்டர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்காமல் தேர்தலை சந்திக்க முடியாது என கட்சி நிர்வாகிளுடனான ஆலோசனையின் போது பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.

திண்டிவனத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பாமகவின் சமூக ஊடக பேரவையின் செயற்குழு கூட்டம் அக்கட்சியின் நிறுவனரான ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பாமக செயல் தலைவர் ஸ்ரீ காந்திமதி, கெளரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

கூட்டத்தில் செயல் தலைவராக ஸ்ரீ காந்திமதி நியமிக்கப்பட்டதற்கும், சுகுந்தனுக்கு மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது உள்ளிட்ட ஐந்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர், “சமூக ஊடகத்தின் மூலமாகத்தான் தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளோம். ஆகையால் சமூக ஊடகங்கள் பற்றி கட்சி தொண்டர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்காமல் தேர்தலை சந்திக்க முடியாது. சமூக ஊடகத்தில் நாகரிகமாக விமர்சனம் செய்ய வேண்டும்.

சமூக சீர்கேடுகளை களைவதுதான் நம்முடைய நோக்கம். ஏட்டிக்கு போடியாக திட்டி அவர்களைவிட நாம் மட்டமானவர்கள் என நாமே சொல்லிக்கொள்ளும் அளவுக்கு எதுவும் செய்யக்கூடாது. போற்றுவார் போற்றட்டும், தூற்றுவார் தூற்றட்டும். வாரம் ஒருநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சமூக ஊடக பேரவைக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வாரமும் பயிற்சி அளித்து தேர்வு வைக்க வேண்டும்.

ஊடகத்தை சிறப்பாக கொண்டு செல்ல தொண்டர்கள் முனைப்பு காட்டுங்கள். இதுதான் நம்முடைய தேர்தல் வெற்றிக்கு அடித்தளமாக இருக்கப் போகிறது. நம்மை நாமே பாராட்டிக்கொள்ள கூடாது” என்றார்.

தொடர்ந்து கூட்டத்தில் 5 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது. அவை பின்வருமாறு:

  1. மாநில நிர்வாக கூட்டம், மாநில செயற்குழு கூட்டம் மற்றும் மாநில பொதுக்குழு கூட்டம் நடத்தியதன் மூலம் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை பாமகவின் தலைவராக ஒருமனதாக மகிழ்ச்சியுடன் தேர்வு செய்து, ஆதரித்து, அதை மனமுவந்து ஏற்றுக் கொள்வதாக தீர்மானிக்கிறது.
  2. பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் வழிகாட்டுதலுக்கேற்ப ஸ்ரீகாந்திமதியை செயல் தலைவராக நியமித்ததை பாட்டாளி சமூக ஊடகப் பேரவை மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறது.
  3. பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் வழிகாட்டுதலுக்கேற்ப கட்சியின் மாநில இளைஞரணி தலைவராக கோ.க.ம.தமிழ்க் குமரன் நியமிக்கப்பட்டதற்கு, நன்றி தெரிவிப்பதுடன் இளைஞரணி புதிய தலைவருக்கு இக்கூட்டம் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து கொள்கிறது.
  4. பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் நீண்டக் கால கோரிக்கையான வன்னியர் சமூக மக்களுக்கு கல்வி வேலைவாய்ப்புகளில் 10.5 விழுக்காடு தனி இட ஒதுக்கீட்டை உடனடியாக் மீண்டும் செயற்படுத்திட தமிழ்நாடு அரசை இக்கூட்டம் வலியுறுத்துகிறது.
  5. பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் முடிவுபடி டிசம்பர் 12ஆம் தேதி இட ஒதுக்கீட்டு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழகம் தழுவிய ஆர்ப்பாட்டத்தில் பெருவாரியாக பங்கேற்பதுடன் சமூக வலைத் தளங்களான ஊடகங்கள் மூலம் வெகுமக்களை சென்றடையும் வகையில் செயலாற்றிட இக்கூட்டம் ஒருமனதாக உறுதியேற்கிறது.

TAGGED:

பாமக
பாமக தலைவர் யார்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
PMK
PMK RAMADOSS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.