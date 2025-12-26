பாமகவில் இருந்து ஜி.கே.மணி நீக்கம் - அன்புமணி ராமதாஸ் அதிரடி
ராமதாஸ் தலைமையில் பாமகவின் மாநில பொதுக் குழுக் கூட்டம் சேலத்தில் திட்டமிட்டப்படி நடைபெறும் என்று ஜி.கே.மணி உறுதிபட தெரிவித்திருந்தார்.
Published : December 26, 2025 at 10:42 AM IST
சென்னை: கட்சி விரோத செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, ஜி.கே.மணியை பாமகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கி அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக, பாமக தலைமை நிலையம் இன்று காலை பரப்பரப்பான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது. அதில்,'பாட்டாளி மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த பென்னாகரம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜி.கே.மணி தொடர்ந்து கட்சியின் நலனுக்கும், கட்சித் தலைமைக்கும் எதிராக செயல்பட்டு வருவதால், அதற்காக கட்சியின் அமைப்பு விதி 30&இன்படி அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து அவரை ஏன் நீக்கக்கூடாது? என்பது குறித்து ஒரு வாரத்திற்குள் விளக்கம் அளிக்கும்படி அவருக்கு பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழுவால் கடந்த 18- ம் தேதி அறிவிக்கை அனுப்பப்பட்டிருந்தது.
அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட காலக்கெடு நேற்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில், ஜி.கே.மணியிடம் இருந்து எந்த விளக்கமும் வரவில்லை. அதைத் தொடர்ந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு சென்னையில் கூடி இதுகுறித்து விவாதித்தது. அதில், கட்சி விரோத செயல்பாடுகள் குறித்து ஜி.கே.மணி எந்த விளக்கமும் அளிக்காத நிலையில், கட்சியின் அமைப்பு விதி 30&இன்படி அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து அவரை நீக்கலாம் என்று கட்சித் தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி இராமதாஸுக்கு ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு பரிந்துரைத்தது.
அந்த பரிந்துரையை ஏற்று ஜி.கே.மணி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து இன்று (26.12.2025) வெள்ளிக்கிழமை முதல் நீக்கப்படுவதாக கட்சித் தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி இராமதாஸ் அறிவித்திருக்கிறார்கள். கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஜி.கே.மணி அவர்களுடன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் எந்த தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்' என்று பாமக தலைமை நிலையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, பாமகவின் கௌரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி தைலாபுரத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, பாமக மாநில செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டம், சேலத்தில் வரும் 29-ஆம் தேதி திட்டமிட்டபடி ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெறும். இதில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநில கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்பார்கள் என்று கூறியிருந்தார்.
மேலும் கட்சிக்கு உரிமை கோரி, அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்தல் ஆணையத்திடம் கடிதம் கொடுத்திருப்பது, தேர்தல் நெருங்கி வருவதால் விருப்ப மனுக்களை நாங்கள் தான் பெற்றுள்ளோம். பாமக எங்களுடன் தான் உள்ளது; எங்களுடன் கூட்டணி குறித்து பேசுங்கள் என்று கபட நாடகம் ஆட தான். ஆனால் அவரின் இந்த கபட நாடகம் ராமதாசின் முன் எடுபடாது என்றும் ஜி.கே.மணி காட்டமாக கூறியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.