இனிமேல் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள்? ராமதாஸ் தரப்புக்கு நீதிபதி கேள்வி
தந்தை, மகன் பிரச்சினை நாளை சரியாகலாம். ஆனால், கட்சியை மையமாக வைத்து தான் இந்த பிரச்சினையில் முடிவெடுக்க முடியும் என நீதிபதி தமிழ்செல்வி தெரிவித்தார்.
Published : March 16, 2026 at 1:56 PM IST
சென்னை: தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. இனிமேல் நீங்கள் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள்? என்று ராமதாஸ் தரப்புக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தமிழ்செல்வி கேள்வி எழுப்பினார்.
பாமகவின் பெயர், சின்னம் பயன்படுத்த அன்புமணிக்கு தடை விதிக்க வேண்டும், பாமக தலைவர் எனக் குறிப்பிட்டு தேர்தல் ஆணையம் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்த உத்தரவை ரத்து செய்து, தன்னை பாமக தலைவராக அறிவிக்கக் கோரி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
தேர்தல் ஆணையம் தன்னை தலைவராக அங்கீரித்திருப்பதால் நிறுவனர் ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டும் என அன்புமணி தரப்பில் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் இடையீட்டு மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அத்துடன், பாமகவின் பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் ராவணன், தன்னையும் வழக்கில் இணைக்கக் கோரி மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். வழக்கில் வடிவேல் ராவணனை சேர்க்க நீதிபதி மறுத்துவிட்டார்.
இந்நிலையில், பாமக பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் ராவணன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கில் பாமகவின் பொதுச் செயலாளரான தன்னை இணைக்க வேண்டும். மேலும், ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தமிழ்செல்வி, உரிமையியல் நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை விதித்துடன், ராமதாஸ் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை ஒத்தி வைத்திருந்தார்.
இதனிடையே, ராமதாஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள், நீதிபதி தமிழ்செல்வி முன்பு ஆஜராகி கேவியட் மனுவைத் தாக்கல் செய்தனர். மேலும் வழக்கில் விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க வேண்டும் என்று மனுவில் கோரியிருந்தார்.
அப்போது நீதிபதி தமிழ்செல்வி, "தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. இனிமேல் நீங்கள் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் அவர், "தந்தை, மகன் பிரச்சினை நாளை சரியாகலாம். ஆனால், கட்சியை மையமாக வைத்து தான் இந்த பிரச்சினையில் முடிவெடுக்க முடியும். பாமக பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் ராவணனை இந்த வழக்கில் சேர்த்தால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சினை?" என ராமதாஸ் தரப்புக்கு கேள்வி எழுப்பினார். அத்துடன் வழக்கு விசாரணையை வரும் 17-ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.