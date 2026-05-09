தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குமா விசிக? திருமாவளவனுக்கு ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குமா விசிக? திருமாவளவனுக்கு ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்
118 உறுப்பினர்களுக்கான ஆதரவு கடிதங்களை எடுத்தால்தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்று திருப்பி அனுப்புவது, ஆளுநர் ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்தில் இருப்பதை காட்டுகிறது என ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 9, 2026 at 2:34 PM IST
சென்னை: மக்களின் உணர்வுகளை மதித்து, தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க தம்பி திருமாவளவன் உடனடியாக ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக, தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத காரணத்தால் ஆட்சி அமைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே, இடதுசாரி கட்சிகள் ஆதரவு அளித்துள்ள சூழலில், தற்போது விசிக தலைவர் திருமாவளவனின் ஆதரவை எதிர்பார்த்து தவெக காத்திருக்கிறது.
இதுபோன்ற சூழலில், தவெகவிற்கு திருமாவளவன் உடனடியாக ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், ‘2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை பிடித்து தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்திருந்தாலும், ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 இடங்கள் கிடைக்காததால் விஜய்யை ஆளுநர் ஆட்சியமைக்க அழைக்கவில்லை.
தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகத்தில் உள்ள பல கட்சிகளிடம் ஆதரவு நல்கியுள்ளார். அதில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அவர்களது ஆதரவு கடிதங்களை கொடுத்துள்ளன.
இத்தனை ஆதரவுகள் இருந்தபோதிலும், தமிழக ஆளுநர் 118 உறுப்பினர்களுக்கான ஆதரவு கடிதங்களை கொடுத்தால்தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்று மீண்டும் மீண்டும் திருப்பி அனுப்புவது, ஆளுநர் ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்தில் இருப்பது தெரிகிறது.
ஆளுநரின் பின்புலத்தில் பாஜக இருந்து கொண்டு இயக்குவதாக பெரும்பான்மையான மக்களால் பேசப்பட்டு வருகிறது. மக்கள் தீர்ப்புக்கு தலைவணங்க வேண்டியது அனைவரின் கடமையாகும். அந்த கடமையை மதித்து தமிழகத்தில் தற்போது நிலவி வரும் அசாதாரண சூழ்நிலையை மனதில் கொண்டு தமிழகத்தில் தனிப்பெரும் கட்சியான தவெகவை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும். இதை தாமதப்படுத்தக் கூடாது. உடனே அழைக்க வேண்டும்.
தவெகவிற்கு, திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகள் தமிழக நலன் கருதி ஆதரவளித்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தின் நலன் கருதி தமிழக மக்களுக்காகவும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவும் அரசியல் செய்து வருகின்ற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவை அளிக்க வேண்டும். அவரது ஆதரவை அளிக்கும் பட்சத்தில், தமிழக ஆளுநர் விஜயை அழைத்து தமிழக முதலமைச்சராக பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்க வேண்டும்.
இப்போதுள்ள சூழ்நிலையை மனதில் கொண்டு தம்பி திருமாவளவன் உடனடியாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளித்து, தமிழக மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும்’ என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய ஆட்சி மாற்றத்திற்கான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், அதனை மதித்து அவர்களுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்க விசிக தவறவிடக்கூடாது எனவும் பாமக நிறுவனர் தன் அறிக்கையின் மூலம் திருமாவளவனிடம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.