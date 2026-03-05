மாநிலங்களவை தேர்தல்: பாமக ராமதாஸின் தனிச் செயலாளர் சுவாமிநாதன் வேட்புமனு தாக்கல்
எம்எல்ஏக்கள் யாரும் முன்மொழியவில்லை என்பதால், சுயேட்சையாக வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்துள்ள பாமக ராமதாஸின் தனிச் செயலாளர் சுவாமிநாதனின் மனு நிராகரிக்கப்படும்.
Published : March 5, 2026 at 6:45 PM IST
சென்னை: மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிட அன்புமணி ராமதாஸ் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்துள்ள சூழலில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் தனிச் செயலாளர் சுவாமிநாதன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் காலியாகும் 37 மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிகளுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலங்களவையை பொறுத்தவரையில், தமிழ்நாட்டிற்கு மொத்தம் 18 இடங்கள் உள்ளன. இவை சுழற்சி முறையில் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறும்.
அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த திருச்சி சிவா, என்.ஆர்.இளங்கோ, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.வி.என்.கனிமொழி சோமு, தம்பிதுரை, ஜி.கே.வாசன் ஆகிய 6 பேரின் பதவிக்காலம் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. தற்போது காலியாகும் இடங்களில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கான வேட்புமனு தாக்கல், கடந்த பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், மார்ச் 5ஆம் தேதி கடைசி நாள் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.
இந்த மாநிலங்களவை தேர்தலில் 34 எம்.எல்.ஏ.க்கள் வாக்களித்தால், ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்ற சூழ்நிலையில், திமுக சார்பாக 4 பேரும், அதிமுக சார்பாக 2 பேரும் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்புள்ளது. தற்போது, சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பிரதான கட்சிகளான திமுக - அதிமுக 2 கட்சிகளும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது மாநிலங்களவை இடத்தை கூட சில கட்சிகள் கேட்டிருந்ததால், மாநிலங்களவை வேட்பாளரை அறிவிப்பதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இறுதி நாள் என்பதால் திமுக - அதிமுக தனது கட்சி வேட்பாளர்களை அறிவித்தும், மாநிலங்களவை இடங்களை ஒதுக்கிடும் செய்துள்ளது. அதன்படி, திமுகவிடம் உள்ள 4 மாநிலங்களவை இடங்களில் திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் திருச்சி சிவா, திமுக செய்தி தொடர்பாளர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன்,
தேமுதிக-வுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாநிலங்களவை இடத்தில் அக்கட்சியின் பொருளாளர் எல்.கே சுதீஷ், காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கிறிஸ்டோபர் திலக் ஆகிய 4 பேரும் இன்று வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்தனர்.
அதேபோல, அதிமுக சார்பில் தம்பிதுரையும், பாமக சார்பில் அன்புமணி ராமதாஸும் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்தனர். இந்நிலையில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் தனிச் செயலாளர் சுவாமிநாதன், மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். ஆனால், எம்.எல்.ஏ.க்கள் யாரும் முன்மொழியவில்லை என்பதால் சுயேட்சை வேட்பாளராக தாக்கல் செய்துள்ள இவரது மனு நாளை நிராகரிக்கப்படும்.
அதேபோல, மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிட சுயேட்சை வேட்பாளர் அக்னி ஆழ்வார் என்பவர் மனுத் தாக்கல் செய்தார். மனுவை தாக்கல் செய்வதற்கான தொகையை சில்லறை நாணயங்களாக கொண்டு வந்த அவரது செயல் கவனம் பெற்றது. ஆனால், அக்னி ஆழ்வாரின் வேட்புமனுவும் பரிசீலனையின் போது நிராகரிக்கப்படும்.
இன்று வேட்புமனுத் தாக்கல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், மார்ச் 6ஆம் தேதி வேட்புமனு பரிசீலனையும், மார்ச் 9ஆம் தேதி வரை வேட்புமனு திரும்ப பெறுவதற்கான கடைசி தேதியும், மார்ச் 16 ஆம் தேதி தேர்தலும் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.