மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கக்கோரிய ராமதாஸ் மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிமன்றம்
நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால் அன்புமணி தரப்பு பாமக நிர்வாகிகள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
Published : March 26, 2026 at 6:53 PM IST
சென்னை: பாமகவின் சின்னமான மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கக்கோரிய பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
பாமக கட்சி மற்றும் சின்னத்துக்கு உரிமைக்கோரி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணிக்கு இடையே சட்டப் போராட்டம் நடந்து வருகிறது. இதற்கிடையே, ஆவணங்களின் அடிப்படையில் கட்சியும், மாம்பழம் சின்னமும் அன்புமணி தரப்புக்கே சொந்தம் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது. இதையடுத்து மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கக்கோரி நிறுவனர் ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கு இன்று (மார்ச் 26) மீண்டும் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது பாமக பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் ராவணன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ராமதாஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால், சின்னத்தை அவருக்கே ஒதுக்க வேண்டும் என வழக்கு தொடர்ந்திருக்கலாமே? அதைவிடுத்து, கட்சியில் பிரச்சனை இருப்பதால் நேரடியாக மாம்பழம் சின்னத்தை கேட்க முடியாமல், சின்னத்தை முடக்க வேண்டும் என வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். பல உண்மைகளை மறைத்து நிறுவனர் ராமதாஸ் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பாமக சின்னம் எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. ராமதாஸுக்கு என கட்சி அலுவலகம் இல்லாத நிலையில் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் இருந்து தான் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ராமதாஸ் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். தேனாம்பேட்டை அலுவலகத்தில் இருந்து எந்த கடிதமும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எழுதவில்லை. பின்னர் எப்படி தேனாம்பேட்டை முகவரியை பாமக கட்சி அலுவலகமாக ஏற்க முடியும்? நாளை மற்றொரு பிரிவினர் தாங்கள் தான் உண்மையான பாமக என உரிமைக் கோரினால் நிலைமை என்னாகும்? அதே நிலையில் தான் ராமதாஸ் தற்போது உள்ளார்.
ராமதாஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கவில்லை. அப்படி இருக்கும்போது தன்னை தன்னிச்சையாக தலைவர் என அறிவித்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். புதுச்சேரியில் பாமக சார்பில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு மனுக்களை தேர்தல் அதிகாரியால் அது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது'' என வாதிட்டார்.
அப்போது தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நிரஞ்சன் ராஜகோபால், ''2025 மே மாதம் பாமக சின்னம் கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்தது. அதன் அடிப்படையில் மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது. ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தான் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தன்னிச்சையாக எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது'' என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, பாமக கட்சியும், சின்னமும் அன்புமணி ராமதாஸுக்கே சொந்தம் எனக்கூறி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளார்.
இந்திய தேர்தல் ஆணையம், உச்சநீதிமன்றம், சென்னை உயர்நீதிமன்றம், சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் என அனைத்தும் அன்புமணி ராமதாஸ் தரப்புக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளனர். பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கு இது பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது. சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால் அன்புமணி தரப்பு பாமக நிர்வாகிகள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.