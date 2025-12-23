'நேற்று பெய்த மழையில் இன்று முளைத்த காளான் அல்ல நாங்கள்' - அருள் எம்எல்ஏ பேட்டி
வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எந்த கூட்டணியில் இடம் பெற வேண்டும் என்பது தொடர்பாக கட்சி நிர்வாகிகளுடன் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
Published : December 23, 2025 at 3:28 PM IST
திண்டிவனம்: வன்னியர் சங்கமும், பாமகவும் பல்வேறு சாதனைகளை செய்துள்ளன. நேற்று பெய்த மழையில் இன்று முளைத்த காளான் அல்ல நாங்கள் என்று பாமக எம்எல்ஏ அருள் கூறினார்.
பாமகவில் ராமதாஸுக்கும், அவரது மகன் அன்புமணிக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து தலைவர் பதவியில் இருந்த அன்புமணி, செயல் தலைவராக மாற்றப்பட்டார். பின்னர், இருவருக்கும் மோதல் முற்றிய நிலையில், அன்புமணியை கட்சியில் இருந்து நீக்கி ராமதாஸ் நடவடிக்கை எடுத்தார். தற்போது இருவரும் தனித்தனியாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், 2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் கூட்டணி உள்ளிட்டவை குறித்து ராமதாஸ், தைலாபுரம் தோட்டத்தில் இன்று தனது ஆதரவு மாவட்டச் செயலாளர்களுடன் ஆலோசனையை தொடங்கியுள்ளார்.
முதல் நாளான இன்று, சேலம் மற்றும் தருமபுரி மாவட்டச் செயலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் யாருடன் கூட்டணி வைப்பது என்பது தொடர்பாக மாவட்டச் செயலாளர்களிடம் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கருத்துகளை கேட்டறிந்தார்.
இந்த கூட்டத்திற்குப் பின், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் இணைப் பொதுச் செயலாளரும், சேலம் மேற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அருள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் ஜனநாயகப்பூர்வ தலைவர் ராமதாஸ். தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. அதனால் மாவட்ட தலைவர் மற்றும் செயலாளர் உள்ளிட்ட முக்கிய பொறுப்பாளர்களை அழைத்து அவர் கருத்துக்களை கேட்டு வருகிறார்.
பாமக என்பது 46 ஆண்டு கால வரலாற்றுக்கு சொந்தமான கட்சி. வன்னியர் சங்கமும், பாமகவும் பல்வேறு சாதனைகளை செய்துள்ளன. நேற்று பெய்த மழையில் இன்றைக்கு முளைத்த காளான் அல்ல நாங்கள். வன்னியர்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டைப் பெற்றுத் தந்தவர் ராமதாஸ். மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு போராடி அதில் வெற்றி பெற்றவர் ராமதாஸ். நூற்றாண்டு கால சாதனைகளுக்கு சொந்தமானவர் ராமதாஸ்.
பாமக தலைவர் பதவி காலாவதியாகி விட்டது. கட்சியின் புதிய தலைவராக ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டுவிட்டார். அன்புமணியை செயல் தலைவராக நியமித்தார் ராமதாஸ். ஆனால், அதையும் அன்புமணி சரியாக செய்யவில்லை. இதனால், அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். அன்புமணி கௌரவ தலைவருக்கு கடிதம் அனுப்புவதற்கு எந்தவிதமான தகுதியும் இல்லை - உரிமையும் இல்லை" என்று பாமக எம்எல்ஏ அருள் கூறினார்.