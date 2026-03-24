பாமக சின்னம் விவகாரம்; மீண்டும் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை நாடிய ராமதாஸ்
‘மாம்பழம்’ சின்னம் விவகாரம் தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு குறித்து பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டது.
Published : March 24, 2026 at 3:04 PM IST
சென்னை: உச்ச நீதிமன்ற அறிவுறுத்தலை அடுத்து, பாமக சின்னம் தொடர்பாக ராமதாஸ் தரப்பு சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
பாமக-வில் நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் தலைவரான அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாஸ் இடையே மோதல் நீடித்து வருகிறது. பாமக-வின் ‘மாம்பழம்’ சின்னத்தை அன்புமணிக்கு தேர்தல் கமிஷன் ஒதுக்கியது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த ராமதாஸ், உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அமர்வு முன்பு நேற்று விசாரணைக்கு வந்த போது, ராமதாஸ் தரப்பில், “கட்சிக்குள் பிரச்சினை ஏற்பட்டால் சின்னத்தை முடக்கி வைப்பது தான் நடைமுறை. குலுக்கல் முறையில் சின்னத்தை கொடுக்கும் நடைமுறையும் பின்பற்றவில்லை” என தெரிவித்தார்.
அன்புமணி தரப்பில், தேர்தல் கமிஷனிடம் இருக்கும் ஆவணங்கள் அடிப்படையில் தங்களது தரப்புக்கு ‘மாம்பழம்’ சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது என விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அமர்வு, இந்த விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் ‘பிரெண்ட்லி மேட்ச்’ ஆடுகிறது எனத் தெரிவித்ததுடன், மாம்பழம் சின்னத்தை கேட்டு சிவில் நீதிமன்றத்தை உடனடியாக நாட வேண்டும் என ராமதாஸ் தரப்புக்கு அறிவுறுத்தியது.
அவ்வாறு தாக்கல் செய்யப்படும் மனுவை மூன்றே நாட்களில் விசாரித்து முடிவை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சென்னை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டது.
‘மாம்பழம்’ சின்னம் விவகாரம் தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு குறித்து நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த முறையீட்டை மனுவாக தாக்கல் செய்தால் நாளை (மார்ச் 25) விசாரிப்பதாக நீதிபதி எம். தர்மபிரபு தெரிவித்தார்.
அப்போது, இன்று பிற்பகலே மனுவை தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும் ராமதாஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து மனுவின் நகலை தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தரப்புக்கு வழங்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு, அனைத்து கட்சிகளும் பரப்புரைப் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த சூழலில், பாமக-வில் தந்தை, மகனுக்கு இடையே அதிகாரப் போட்டி நிலவி இருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.