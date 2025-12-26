பாமகவில் விரிசல் ஏற்பட காரணம் திமுக தான் - வழக்கறிஞர் பாலு குற்றச்சாட்டு
பாமக முன்னாள் தலைவர் ஜி.கே.மணி கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறியும், ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு அனுப்பிய நோட்டீஸுக்கு விளக்கம் அளிக்காததாலும் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் என வழக்கறிஞர் பாலு கூறியுள்ளார்.
Published : December 26, 2025 at 8:19 PM IST
அரியலூர்: ஜி.கே.மணி, திமுக போட்ட திட்டத்தின் மூலம் பாமக கட்சியில் விரிசல் ஏற்படுத்தியதாக பாமக வழக்கறிஞர் பாலு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் பிரிவு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சமூக நீதிப் பேரவை தலைவர், வழக்கறிஞர் பாலு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, “பாமக முன்னாள் தலைவர் ஜி.கே. மணி கட்சியின் கண்ணியத்திற்கும், ஒழுங்கிற்கும் குந்தகம் விளைவித்தார். அது குறித்து கடந்த 18 ஆம் தேதி விளக்கம் கேட்டு கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுவால் நோட்டீஸ் அவருக்கு அனுப்பப்பட்டது. அவருக்கு ஒரு வார காலம் அவகாசம் வழங்கப்பட்டு அதற்குள்ளாக அவர் உரிய பதிலை வழங்க வேண்டும் என்று அந்த நோட்டீஸில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
அதனுடைய காலம் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. அவர் தரப்பிலிருந்து எந்த விளக்கமும், பதிலும் கட்சியினுடைய ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெறவில்லை. பதில் அளிக்காமல் அமைதி காப்பது என்பது விளக்கம் சொல்வதற்கு ஏதுமில்லை என்ற செய்தியின் அடிப்படையில் நேற்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு கூடியது.
இந்நிலையில் கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறியும், ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு அனுப்பிய நோட்டீஸுக்கு விளக்கம் அளிக்காத ஜி.கே. மணி, கட்சியினுடைய அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பதவிகளில் இருந்தும் நீக்கப்படுவதாக இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று பாமகவில் இருந்து அவர் நீக்கப்பட்டதன் மூலமாக கட்சி புனிதமடைந்துள்ளது. இப்போது இருக்கக்கூடிய அவருடைய உண்மையான சுயரூபம் வெளிப்பட்டுள்ளது. கட்சியில் இருக்கக் கூடிய இந்த பிளவு நிலை வருவதற்கு முதல் முக்கிய காரணம் ஜி.கே.மணி தான். அவரால் இந்த விரிசல், விரிவடைந்து இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு கட்சியை கொண்டு வருவோம் என்ற திட்டம் அவருக்கு தெரியும்.
அவருடைய திட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்தத் திட்டத்தை தீட்டி இதை செயல்படுத்துங்கள் என்று கொடுத்தது திமுக தான். திமுக கொடுத்த வேலையை அவர் சிறப்பாக செய்து முடித்துள்ளார். அதற்கான வெகுமானம், சன்மானம் அவருக்கு உரிய விதத்தில் கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். ஆனால் இந்த பணியை செய்ததற்கான சன்மானத்தை அவர் திமுகவிலிருந்து பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார், பெறுவார்” என கூறினார்.