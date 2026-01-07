BREAKING... அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்தது பாமக! விரைவில் தொகுதி பங்கீடு

ETV Bharat / state

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாமக இணைந்திருப்பதால் வட தமிழகத்தில் அக்கூட்டணிக்கு கணிசமான ஓட்டுகள் கிடைக்கும் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை: அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாமக இணைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் எடப்பாடி பழனிசாமியை அன்புமணி சந்தித்த சில நிமிடங்களிலேயே இந்த கூட்டணி உருவானது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அதிமுக, பாஜக மட்டுமே பெரிய கட்சியாக இருந்த நிலையில், தற்போது பாமகவும் இணைந்துள்ளது.

