பாமக வந்தால் விசிக வெளியேறுமா? தவெக கூட்டணியில் நடப்பது என்ன?
தவெக கூட்டணியில் பாமக இணைய போவதாக வெளியாகும் தகவல்களுக்கு பாமக மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், பாமக வந்தால் விசிக கூட்டணியில் நீடிக்காது என்று வன்னி அரசு அறிவித்துள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 7:11 PM IST
- By எஸ். உசேன்
பாமக இடம் பெறும் கூட்டணியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இருக்காது என்றும், அத்தகைய சூழல் ஏற்பட்டால் அமைச்சர் பதவியை துறக்க தயார் என்றும் திண்டிவனம் அருகே நடைபெற்ற அக் கட்சியின் தமிழ் தேசிய எழுச்சி மாநாட்டு தீர்மான விளக்கப் பொதுக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் வன்னி அரசு அறிவித்தார்.
ஆட்சி அதிகாரத்தில் முதன்முறையாக பங்கேற்ற விசிக
சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இருப்பினும், ஆட்சியமைப்பதற்கு தேவையான பெரும்பான்மையை பெற 11 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது.
இதையடுத்து காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சியமைத்தது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இடம் பெற்ற நிலையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வெளியே இருந்து ஆதரவு அளித்தன.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசு வெற்றி பெற்றது. தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக அதிமுக அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிட்ட 144 உறுப்பினர்களும், எதிராக அதிமுகவின் 22 உறுப்பினர்களும் வாக்களித்தனர். திமுக இந்த வாக்கெடுப்பை புறக்கணித்தது. மேலும் பாமக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் நடுநிலை வகித்தனர்.
தலைவர்களை சந்தித்த விஜய்
முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பின்னர், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய தலைவர் காதர் மொகிதீன், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களை அவர்களின் இல்லங்களுக்கே சென்று விஜய் சந்தித்தார்.
இந்த சந்திப்புகள் மரியாதை நிமித்தமானவை என்று கூறப்பட்டாலும், வெவ்வேறு அரசியல் நிலைப்பாடுகளை கொண்ட தலைவர்களை விஜய் சந்தித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனத்தை ஈர்த்தது.
சௌமியா அன்புமணிக்கு பாராட்டு
இந்த நிலையில், சட்டப் பேரவையில் பாமக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி பேசும் போது, ஆளுங்கட்சியை விமர்சித்தாலும் தனிப்பட்ட தாக்குதல்களை தவிர்த்து கருத்துகளை தெளிவாக எடுத்துரைப்பதாக அவருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக சபாநாயகர் மற்றும் அமைச்சர்கள் அவரது பேச்சு நடை குறித்து சிலாகித்தனர்.
இதனிடையே தவெக கூட்டணியில் பாமக இணைய உள்ளதாகவும், சௌமியா அன்புமணி அமைச்சரவையில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் 'திடீரென' தகவல்கள் கசிந்தன. ஆனால், இதனை மறுத்த சௌமியா அன்புமணி, தவெக கூட்டணியில் இணைவது குறித்தோ, அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவது குறித்தோ எந்தப் பேச்சுவார்த்தையும் நடைபெறவில்லை என்றார்.
பாமக வந்தால் விசிக வெளியேறும் - வன்னி அரசு எச்சரிக்கை
இந்த சூழலில், மதுராந்தகம் இடைத் தேர்தலில் பாமகவின் வாக்கு வங்கியால் தான் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் வெற்றி பெற்றதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரவலாக பேசப்பட்டது. ஆனால், தவெகவின் வெற்றியில் விசிகவின் பங்கு முக்கியமாக இருந்ததாக விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் வீடியோ வெளியிட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இந்தநிலையில் திண்டிவனம் அருகே நேற்று நடைபெற்ற மாநாட்டில் பேசிய அமைச்சர் வன்னி அரசு, பாஜகவும் பாமகவும் இடம் பெறும் கூட்டணியில் விசிக ஒரு போதும் இருக்காது என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தார்.
இது குறித்து அவர், "பாமக உள்ளே வந்தால் உங்கள் நிலை என்ன என்ற கேள்வி தொடர்ந்து எழுப்பப்படுகிறது. பாஜக, பாமக இருக்கும் கூட்டணியில் நாங்கள் இருக்க மாட்டோம். அதற்கான வாய்ப்பில்லை. பாமக உள்ளே வந்தால் நாங்கள் வெளியே செல்வோம் என்பது தான் எங்கள் நிலைப்பாடு.
அமைச்சர் பதவி இருக்கும், இல்லாமல் போகும். எனக்கு அமைச்சர் பதவியை விட எங்கள் தலைவர் தான் முக்கியம், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் தான் முக்கியம், நமது போராட்டம் தான் முக்கியம் என்பதை பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன். அதைத்தான் மீண்டும் சொல்கிறேன்" என்றார்.
ஒரே கூட்டணியில் ஒரே முறை அங்கம் வகித்த பாமக - விசிக
ஆனால், பாமகவும், விசிகவும் ஒரே கூட்டணியில் இடம் பெற்ற வரலாறு உள்ளது. 2011-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை தேர்தலில், இந்த இரு கட்சிகளும் திமுக கூட்டணியில் ஒன்றாக அங்கம் வகித்தன. தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் ஆகியோர் மேடைகளில் ஒன்றாக பங்கேற்று வாக்கு சேகரித்தனர். இந்த தேர்தலில் 3 தொகுதிகளில் பாமக வெற்றி பெற்றது. ஒரு தொகுதியில் கூட விசிக வெற்றி பெறவில்லை.
தேர்தல் கூட்டணி கணக்குகளை கடந்து, 2004 - 2006 காலகட்டத்தில் தமிழில் பிறமொழி கலப்பதைத் தடுக்கவும், தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு தூய தமிழில் பெயரிட வலியுறுத்தியும் ராமதாஸ் மற்றும் தொல். திருமாவளவன் ஆகியோரால் 'தமிழ் பாதுகாப்பு இயக்கம்' தொடங்கப்பட்டது. இந்த இயக்கத்தின் மூலம் இரு தலைவர்களும் தமிழகம் முழுவதும் இணைந்து பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி தங்களின் மிக நெருக்கமான அரசியல் இணக்கத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
ஆனால், இரு கட்சிகளும் 2011-ம் ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்குப் பிறகு இன்று வரை (2026) ஒரே கூட்டணியில் இணைந்து பயணிக்கவில்லை. அரசியல் மற்றும் சமூகக் கொள்கை முரண்பாடுகளே இதற்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது.
பாமக தரப்பில் மறுப்பு
இந்த நிலையில், தவெக கூட்டணியில் இணைய உள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்களைப் பாமக தரப்பில் மறுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து பெயர் வெளியிட விரும்பாத அக் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகி ஒருவர் கூறுகையில், "தமிழக வெற்றிக் கழகக் கூட்டணியில் பாமக இணையப் போவதாகவும், அமைச்சரவையில் இடம்பெற உள்ளதாகவும் வெளியாகும் தகவல்களில் உண்மையில்லை. இது குறித்து பாமக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி ஏற்கெனவே தெளிவாக கூறிவிட்டார்" என்றார்.
மேலும், பாமக உள்ளே வந்தால் விசிக வெளியேறும் என்று வன்னி அரசு கூறுவதும், பாமகவைச் சாதிய அடிப்படையில் விமர்சிப்பதும் முறையான அணுகுமுறை அல்ல என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு பாமக ஏன் ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்ற கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், "சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் ஆலோசிக்காமல் பல்வேறு முடிவுகளை எடுத்தார். அதன் அடிப்படையிலேயே பாமக முடிவெடுத்தது. அடுத்தடுத்த இடைத்தேர்தல்களில் கட்சி என்ன நிலைப்பாட்டை எடுக்கும் என்பதை தலைமை முடிவு செய்யும்" என்றும் தெரிவித்தார்.
விசிக எங்கள் கூட்டணியின் தூண் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
இதற்கிடையே, தவெக கூட்டணியில் விசிகவின் நிலைப்பாடு குறித்து பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், மதச்சார்பற்ற சமூக நீதிக் கூட்டணியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி முக்கியப் பங்கு வகிப்பதாக தெரிவித்தார்.
இது குறித்து அவர் கூறுகையில், "மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஒரு தூணாக இருக்கிறது. எங்கள் கூட்டணி உறுதியாக இருக்கிறது. பலரும் பல்வேறு கருத்துகளைத் தெரிவிக்கலாம். ஆனால், உண்மை நிலை என்ன என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். திருமாவளவன் எங்கள் அண்ணன். திருமாவளவன் எங்களுடைய தாய் சிறுத்தை. திருமாவளவனும், தளபதியும் இணைந்திருப்பது கொள்கைக் கூட்டணி மட்டுமல்ல, இயல்பான கூட்டணியும் கூட. எங்கள் கூட்டணி வலுவாக இருக்கிறது என்பதை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
ராஜ்மோகனின் இந்தக் கருத்து, தவெக கூட்டணியில் விசிக தொடர்ந்து இடம்பெறுவதற்கான முக்கியத்துவத்தை ஆளுங்கட்சித் தரப்பு வலியுறுத்துவதாக பார்க்கப்படுகிறது.
கூட்டணியை தவெக அவ்வளவு எளிதில் கைவிடுமா?
தவெக ஆட்சியின் தற்போதைய பெரும்பான்மை நிலவரம் ஒருபுறம் இருந்தாலும், கூட்டணிக் கட்சிகளுடனான உறவு அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவே உள்ளது. இடைத்தேர்தல் வெற்றியின் மூலம் தவெகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 109 ஆக உயர்ந்துள்ளது. காலியாக உள்ள மேலும் 5 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றால் அந்த எண்ணிக்கை 114 ஆக உயரும் என்ற கணக்கும் முன்வைக்கப்படுகிறது.
அந்தச் சூழலில், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவு சட்டமன்றத்தில் தவெகவின் பலத்தை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும். இருப்பினும், பெரும்பான்மை எண்ணிக்கையை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு கூட்டணியின் அரசியல் முக்கியத்துவத்தை மதிப்பிட முடியாது.
தவெக உருவாக்கியுள்ள மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணியில் காங்கிரஸ், மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்தக் கூட்டணி கடந்த இடைத்தேர்தலிலும் இணைந்து பிரசாரம் செய்தனர்.
எனவே, சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை உறுதி செய்வது மட்டுமல்லாமல், கொள்கை அடிப்படையிலான கூட்டணியையும் தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்வது தவெகவுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும் என அரசியல் வட்டாரத்தில் கருதப்படுகிறது.
இதனிடையே, பாமக குறித்து வெளியாகும் தகவல்கள் வதந்திகளாகவே தொடருமா? அல்லது எதிர்காலத்தில் கூட்டணி அரசியலில் மாற்றம் ஏற்படுமா? என்பதற்கான பதிலை பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும்.