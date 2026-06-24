பாமக நிர்வாகி தண்டவாளத்தில் சடலமாக மீட்பு: மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு
ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்திருந்தால் கடுமையான காயங்கள் உடலில் இருக்கும், ஆனால் அப்படியான காயங்கள் ஏதும் இல்லை என்பதால் உறவினர்கள் இறப்பில் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளனர்.
Published : June 24, 2026 at 10:56 PM IST
ராணிப்பேட்டை: பாமக நிர்வாகி ரயில்வே தண்டவாளத்தில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முகுந்தராயபுரம் ரயில்வே நிலையம் அருகே தண்டவாளத்தில் அடையாளம் தெரியாத ஆண் ஒருவரின் சடலம் கிடப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் காட்பாடி ரயில்வே போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வாலாஜா அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதுகுறித்து காட்பாடி ரயிலவே போலீசார் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்தவர் புளியந்தாங்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாமக கட்சி நிர்வாகி எஸ்.எல்.எஸ். மூர்த்தி என்பது தெரியவந்துள்ளது. சம்பவ இடத்தில் மூர்த்தியின் காலணி மற்றும் இருசக்கர வாகனம் இயல்பான நிலையில் இருந்ததாக ரயில்வே காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் அவரது உயிரிழப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்திருந்தால் கடுமையான காயங்கள் உடலில் இருக்கும், ஆனால் அப்படியான காயங்கள் ஏதும் இல்லை என்பதால் உறவினர்கள் இறப்பில் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளனர்.
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை வெளியான பின்னரே மரணத்திற்கான உண்மையான காரணம் தெரியவரும் என்று ரயில்வே போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் ராணிப்பேட்டை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து காட்பாடி ரயில்வே போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.