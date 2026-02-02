ETV Bharat / state

நான் அமைக்கும் கூட்டணி கவலைப்படும் வகையில் இருக்காது - ஆதரவாளர்களுக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் உறுதி

ஒரு பிரிவினர் மாம்பழம் சின்னம் கிடைத்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர். உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பிற்கு முன்பாகவே வானத்திற்கும், பூமிக்கும் குதித்து வருகிறார்கள். 24 ஆம் தேதி வரை நாணயமாக கட்சி நடத்துகின்ற நாம் காத்திருப்போம்.

விருப்பப மனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணல் நடத்தும் ராமதாஸ்
விருப்பப மனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணல் நடத்தும் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 2, 2026 at 6:34 PM IST

விழுப்புரம்: வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நான் அமைக்கும் கூட்டணி கவலைப்படும் வகையில் இருக்காது என்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் கூறினார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அடுத்த தைலாபுரம் இல்லத்தில் பாமக ராமதாஸ் சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் மூன்றாவது நாளாக இன்று நேர்காணல் நடைபெற்றது. மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறும் நேர்காணலில் இறுதி நாளான இன்று சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட 13 மாவட்டங்களை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

முன்னதாக நிர்வாகிகள் மத்தியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் பேசியதாவது:

கூட்டணி என்றால் அது வெற்றி கூட்டணியாக தான் இருக்க வேண்டும். வெற்றி கூட்டனியை அமைக்க வேண்டும். நல்ல வெற்றி கூட்டணி அமைக்கும் அதிகாரத்தை பொதுக்குழு எனக்கு வழங்கியுள்ளது. உங்களின் ஆணைக்கிணங்க, வெற்றிக் கூட்டணியை அமைத்து தானே ஆகணும். நான் உங்களுக்கு சொல்வது என்னவென்றால் நான் அமைக்கும் கூட்டணி கவலைப்படும் வகையில் இருக்காது.

மாம்பழம் சின்னம் யாருக்கு என்பதில் ஒரு வழக்கு. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. அந்த வழக்கு 24ம் தேதி தீர்ப்பு சொல்ல இருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் ஒரு பிரிவினர் தங்களுக்கு மாம்பழம் சின்னம் கிடைத்து விட்டதாக கூறியுள்ளனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பிற்கு முன்பாகவே வானத்திற்கும், பூமிக்கும் குதித்து வருகிறார்கள். 24 ஆம் தேதி வரை நாம் நாணயமாக கட்சி நடத்துகின்ற நாம் காத்திருப்போம். நிச்சயமாக மாம்பழ சின்னம் நமக்கு தான் கிடைக்கும். இவ்வாறு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் பேசினார்.

தேர்தல் ஆணையம் மாம்பழம் சின்னத்தை ஒதுக்கீடு செய்து அன்புமணியின் அலுவலகத்திற்கு கடிதம் அனுப்பி இருந்தது. இதற்கு ராமதாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து இருந்தார். இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் அன்புமணிக்கு மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்து கடிதம் அனுப்பியதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரி ராமதாஸ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது தேர்தல் ஆணையம் 3 வாரங்களுக்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

இதையும் படிங்க: மாம்பழ சின்னம் ஒதுக்கீடு கடித விவகாரம் - தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

அப்போது அன்புமணி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ராஜா, இந்த வழக்கில் தங்கள் தரப்பை இணைக்க வேண்டும். தங்களது வாதங்களையும் கேட்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார். ஆனாலும், வழக்கில் அவர் எதிர்தரப்பாக சேர்க்கப்படாத நிலையில் அனுமதி வழங்க முடியாது என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

