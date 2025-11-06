ETV Bharat / state

பாமகவுக்கும் அன்புமணிக்கும் இனி எந்த சம்பந்தமும் இல்லை - ராமதாஸ் தடாலடி!

அன்புமணியை மத்திய அமைச்சராக நியமித்து தவறு செய்து விட்டேன் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 5:01 PM IST

விழுப்புரம்: பாமக கட்சிக்கும் அன்புமணிக்கும் இனி எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

திண்டிவனம் அருகே உள்ள தைலாபுரத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, ”ஒரு கும்பலுக்கு தலைமையாக அன்புமணியும், அவரது துணைவியார் செளமியா அன்புமணியும் உள்ளனர். ஒற்றுமையாக 46 ஆண்டு காலமாக வந்தவர்களை எல்லாம் உயிருக்கும் மேலாக நினைத்து சங்கத்தையும், கட்சியையும் நடத்தி வந்தேன். அதில் நான் செய்த தவறு தான் அன்புமணியை மத்திய அமைச்சராக நியமித்தது.

2-வது தவறு கட்சியின் தலைமை பொறுப்புக்கு கொண்டு வந்தது. நான் அமைதியாக கட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது, அதில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது என அனைவரும் நினைக்கும் வகையில் அவர்களின் செயல் அருவருக்கதக்க வகையில் இருக்கிறது. உங்கள் வளர்ப்பு சரி இல்லை என சொல்கிறார்கள். அந்த கும்பலில் உள்ளவர்கள் எல்லோருமே நான் வளர்த்த பிள்ளைகள் தான், என்னை அன்போடு அய்யா என அழைத்தவர்கள் தான்.

என்னோடு 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தனர். ஆனால் இப்போது 2 பேர் என்னோடு இருக்கிறார்கள். அதில் 3 பேர் அன்புமணி கும்பலோடு தெரியாமல் போய் விட்டார்கள். தமிழ்நாட்டில் மறைந்த தலைவர்கள் பலரோடு கூட்டணி வைத்தேன். யாரும் என்னை பற்றி அவதூறாக விமர்சனம் செய்தது இல்லை. பலரும் என்னை பாராட்டியுள்ளனர்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

46 ஆண்டுகால அரசியல் அனுபவம்

சமீபத்தில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் கூட பிரதமர் மோடி என்னை ஆரத்தழுவி பாராட்டினார். இப்படி 46 ஆண்டு காலம் பாசத்தோடு பழகியவன், என்னை எதிர்த்தவர்களையும் நாகரீகமாக பதிலடி கொடுப்போம். தமிழ்நாட்டில் 32 மாவட்டங்களாக இருந்த நிலையில் இப்போது 38 மாவட்டங்களாக உயர்ந்திருப்பதற்கு நான் தான் காரணம். இதற்காக பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி உள்ளேன். இப்படி தமிழ்நாட்டில் பிறர் மனம் புண்படாத வகையில் நாகரீகமாக கட்சியை வளர்த்து வந்த என்னிடம் இருந்து சிலரை அழைத்து அன்புமணியும், அவரது துணைவியார் செளமியாவும் பொறுப்புகளை கொடுத்தனர்.

சமூக வலைதளங்களில் என்னை பற்றியும், ஜி.கே.மணி பற்றியும் கேவலமாக பேசுவது, தூண்டிவிடுவது என அன்புமணி தலைமையில் செயல்பட்டு வரும் கும்பல் செய்து வருகிறது. ஒரே கட்சியில் இருந்தவர்களை பிரித்து தன் பக்கம் சேர்த்து கொண்டு கத்தி, அரிவாள் போன்ற ஆயுதங்களை கொண்டு அடிதடி செய்கின்றனர். அந்த கும்பல் இன்னும் துப்பாக்கியை தான் பயன்படுத்த வில்லை. அதையும் சீக்கிரம் பயன்படுத்திவிடுவார்கள். இதனை தான் அன்புமணி ’decent and development politics’ என்று கூறுகிறாரா என தெரியவில்லை” என கூறினார்.

பாமக எம்எல்ஏ அருள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் குறித்து ராமதாஸ் பேசுகையில், ”சேலத்தில் துக்கம் விசாரிக்க சென்ற எம்.எல்.ஏ அருள் மீது தாக்குதல் நடத்தி உள்ளனர். அவர் உயிர் தப்பிய நிலையில், 12 கார்களை அடித்து நொறுக்கி உள்ளனர். பலர் காயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். நான் ஒழுக்கத்தோடு வளர்த்த பிள்ளைகளை ஏமாற்றி ஆசைக்காட்டி, சில பேரை இழுத்து தன் வசம் வைத்து கொண்டு என்னையும், என்னோடு இருப்பவர்களையும் மிரட்டி வருகின்றனர்” என்றார்.

பாமக என்ற பெயரை பயன்படுத்தக் கூடாது

மேலும் பேசிய ராமதாஸ், “பாமக கட்சி தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் இது போன்ற சமூக ஊடக செய்திகளை பார்க்காதீர்கள். ராமதாஸ் அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்றால், செய்து கொள்ளலாம். பாமக பெயரையோ, என் பெயரையோ பயன்படுத்தக் கூடாது. இதனை நான் பல முறை சொல்லி விட்டேன். அப்பா பெயரை வேண்டும் என்றால் ’R’ என இன்ஷியலை பயன்படுத்திக் கொள். அதனை 21 பேரை சேர்த்து கொண்டு ஒரு புதிய கட்சியை ஆரம்பித்து கொள். அந்த கட்சிக்கு பெயர் வேண்டும் என்றால் நல்ல பொருத்தமான பெயரை நான் சொல்கிறேன்.

என்னோடும், பாமகவோடும் உனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக திகழ வேண்டும் என அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், மறைந்த தலைவர்களும் விரும்பினார்கள். நாகரீகமான வகையில் அரசியல் செய்ய வேண்டும் இப்படி கத்தி, கபடா வைத்து கொண்டு அரசியல் செய்வது தான் நாகரீகமான அரசியலா? அந்த கும்பல் செய்வதை கண்டு எந்த நிலையிலும் எதிர்வினையாற்ற கூடாது என பாமகவினருக்கு சொல்லி இருக்கிறேன்.

இதையும் படிங்க: ஒரு சில வாரங்களில் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றம்! அன்புமணி ராமதாஸ்!

நான் 46 ஆண்டுகள் உழைத்து, உருவாக்கிய கட்சியில் மத்திய அமைச்சர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், ராஜ்யசபா உறுப்பினர், கட்சி தலைவர் என அனைத்து பதவி சுகத்தையும் நீ அனுபவித்து விட்டாய். இனி என்னுடைய பாசமுள்ள கட்சிக்காரர்கள் மீது சுண்டு விரல் பட்டாலும், அதற்கு காரணம் அன்புமணியும், அவரது மனைவி செளமியாவும் தான் காரணம். டிசம்பர் மாதம் 30 ஆம் தேதி சேலம் மாவட்டம் தலைவாசலில் எங்களின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறுகிறது. அதில் கருத்துக்கள் கேட்கப்பட்டு யாரோடு கூட்டணி அமைப்பது என்பது குறித்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளது என்றார்.

ராமதாஸ்
அன்புமணி
RAMADOSS VS ANUBUMANI
PMK PARTY ISSUE
RAMADOSS ABOUT ANBUMANI

