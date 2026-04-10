மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கக் கோரிய ராமதாஸ் மனு தள்ளுபடி
பாமகவின் தலைவர் யார் என்பதை நீதிமன்றம் தான் முடிவு செய்ய முடியும்; தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்ய முடியாது என்று தேர்தல் ஆணையத்தின் தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : April 10, 2026 at 4:40 PM IST
சென்னை: மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கக் கோரி ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தங்களுக்கு மாம்பழம் சின்னத்தை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் எனக்கோரியும், அன்புமணி தரப்புக்கு மாம்பழம் சின்னத்தை ஒதுக்கிய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவை ரத்துச் செய்யக்கோரியும் பாமக நிறுவனர் மருத்துவர்.ராமதாஸ் தரப்பு சார்பில் சென்னை மாவட்ட உரிமையியல் வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உரிமையியல் நீதிமன்றம், அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டு மீண்டும் தேர்தல் ஆணையத்தை அணுகும்படி ராமதாஸ் தரப்புக்கு அறிவுறுத்தியதுடன் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தது.
உரிமையியல் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து ராமதாஸ் தரப்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தது. இந்த வழக்கு நீதிபதி தமிழ்செல்வி முன்பு இன்று (ஏப்ரல் 10) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அன்புமணி ராமதாஸ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், " கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 23- ஆம் தேதி வரை தி.நகர் அலுவலகம் பாமக அலுவலகமாக இருந்தது. அதன் பிறகு முகவரி மாற்றப்படுவதாக நிறுவனர் ராமதாஸ் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். நிறுவனர் ராமதாஸ் தன்னை சிறப்பு நிர்வாகக் குழுவால் தன்னிச்சையாக தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக அறிவித்துள்ளார். அவர் பொதுக்குழு மூலம் தேர்ந்தெடுத்ததாக அறிவிக்கவில்லை.
பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ராமதாஸ் எப்படி அன்புமணியை நீக்க முடியும். கட்சி விதிகளின் படி பொதுக்குழுவால் அதிகாரப்பூர்வமாக அன்புமணி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். தந்தை என்பதற்காக ராமதாஸ் மீது தனக்கு கருணை இருக்கிறது. அவருக்கு எதிராக தான் செயல்படவில்லை. ராமதாஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கான் எந்தவொரு ஆதாரங்களையும் இதுவரை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவில்லை" என்று வாதிட்டார்.
ராமதாஸ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிப் பதிவுச் செய்யப்பட்ட கட்சியாக மாறினால் தேர்தல் ஆணைய விதிகளின் படி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு அந்த சின்னத்தை வேறு யாருக்கும் ஒதுக்க முடியாது. பிறகு எப்படி இலவசமாக ஒதுக்கப்பட்ட சின்னம் என தேர்தல் ஆணையம் கூற முடியும். மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கவில்லை என்றால், நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தல் நேர்மையான தேர்தலாக இருக்காது. ஒருதலைபட்சமான தேர்தலாகவே இருக்கும்" என்று வாதிட்டார்.
தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நிரஞ்சன் ராஜகோபால், "இலவசமாக வழங்கப்பட்டதே மாம்பழம் சின்னம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிக்கான சின்னமாக மாம்பழம் ஒதுக்கப்படவில்லை. அன்புமணி பெயரில் சின்னம் ஒதுக்கப்படவில்லை. பாமக என்ற பெயரில் தான் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது. கட்சி பெயரில் ஒதுக்கப்பட்ட சின்னம் யாருக்கு சொந்தம் என்பதை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் தான் உறுதி செய்ய முடியும்.
சின்னம் ஒதுக்கும்போது யார் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறதோ? அவர்களுக்கே சின்னம் ஒதுக்கப்படும். ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அன்புமணி தான் பாமக தலைவராக உள்ளார். இருவரில் யார் தலைவர் என்பதை நீதிமன்றம் தான் முடிவு செய்ய முடியும். தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்ய முடியாது. இருவருக்கும் இடையேயான பிரச்சனையை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் தான் தீர்க்க வேண்டும்" என்றார்.
இதையடுத்து, தேர்தல் நடைமுறைகள் தொடங்கிவிட்டதால் அதில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது எனக்கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.