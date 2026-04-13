ராமதாஸ் உடல்நிலை குறித்து அன்புமணி விளக்கம்

மகனாக அவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும்;யாரும் எனக்கு ஆலோசனை சொல்ல வேண்டாம் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. பேட்டி
Published : April 13, 2026 at 9:05 PM IST

கடலூர்: சென்னை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் ராமதாஸின் உடல்நிலை குறித்து பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சேலத்தில் நேற்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டிருந்த பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கு திடீரென உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் உடனடியாக சேலத்தில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.பிறகு மேல் சிகிச்சைக்காக மருத்துவக் குழுவுடன் கார் மூலமாக சேலத்தில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். அவருடன் ராமதாஸ் மகள் ஸ்ரீகாந்தி, ஜி.கே.மணி உள்ளிட்டோர் வந்திருந்தனர்.

மருத்துவமனையில் ராமதாஸுக்கு வழக்கமாக சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவக் குழுவினர் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் கடலூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி, "எனது தந்தை நலமாக தான் இருக்கிறார். அவரது உடல்நிலை குறித்து நிமிடத்திற்கு நிமிடம் மருத்துவர்களிடம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். அவருக்கு ஏற்கனவே வெர்டிகோ பிரச்சனை இருக்கிறது. அவர் எழுந்தால் திடீரென மயக்கம் வரும்.

அதற்கு மாத்திரை சாப்பிட்டுக் கொண்டுத் தான் இருக்கிறார். எனினும் இடையே நிறுத்தி விட்டார். தற்போதும் அந்த மாத்திரையை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவரது உடல்நிலை குறித்து நிமிடத்திற்கு நிமிடம் கவனித்துக் கொண்டுத் தான் இருக்கிறேன்.

அவரின் உடல்நிலையை ஒரு மகனாகவும், கட்சியின் தலைவராகவும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது எனது கடமை. எனது தந்தையின் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனதற்கு காரணம், திமுகவின் கைக்கூலிகளான துரோகிகள் தான். என் தந்தை நூறு வயது நன்றாக இருக்க வேண்டும். ஒரு மகனாக அவருக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும். எனக்கு யாரும் ஆலோசனை சொல்ல வேண்டாம். அவருக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவர்களிடம் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன்" என தெரிவித்தார்.

சேலம் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் ராமதாஸ் தரப்பைச் சேர்ந்த தற்போதைய எம்எல்ஏ அருள் மற்றும் அதிமுக கூட்டணியில் அன்புமணி தரப்பைச் சேர்ந்த பாமகவின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான கார்த்தி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். போட்டியை மேலும் கடுமையாகும் வகையில் திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் அழகாபுரம் மோகன்ராஜ் போட்டியிடுகின்றார்.

பலமுனை போட்டி நிலவும் சூழலில் அருளுக்கு ஆதரவுத் திட்டும் வகையில் சேலத்தில் நடந்த பிரச்சாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கலந்து கொண்டு கியாஸ் சிலிண்டர் சின்னத்திற்கு வாக்கு சேகரித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

