பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு
சேலம் மேற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ அருளை ஆதரித்து பரப்புரை மேற்கொண்டிருந்த நிலையில், ராமதாஸ் திடீரென மயக்கமடைந்தார்.
Published : April 12, 2026 at 8:06 PM IST
சேலம்: தேர்தல் பரப்புரையின் போது பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மயங்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் பள்ளப்பட்டி பகுதியில் சேலம் மேற்கு தொகுதி வேட்பாளர் அருளை ஆதரித்து பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பரப்புரை மேற்கொண்டார். பரப்புரையின் போது ராமதாஸ் திடீர் என மயங்கி விழுந்தார். உடனடியாக அங்கிருந்த கட்சி நிர்வாகிகள் முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து, அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
அதிகப்படியாக வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக ராமதாஸ் மயங்கியதாக கூறப்படுகிறது. பரப்புரை மேற்கொண்ட ராமதாஸ் மேடையில் மயங்கி விழுந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தலில் சசிகலா கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து ராமதாஸ் அணியினர் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர்.