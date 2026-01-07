அன்புமணியின் கூட்டணி பேச்சு சட்டவிரோதம் - ராமதாஸ் கண்டனம்
கட்சி விதிப்படி, மருத்துவர் ராமதாஸ் மட்டுமே யாருடனும் கூட்டணி பேச உரிமை உள்ளவர் என்று அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : January 7, 2026 at 5:45 PM IST
சென்னை: அன்புமணி பாமக சார்பாக தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பேசியிருப்பது சட்ட விரோதம் என்று கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளன. வழக்கம் போல திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் என இல்லாமல் இம்முறை விஜயின் தவெகவும் தேர்தல் ரேஸில் களமிறங்குகிறது. இதனால் தேர்தல் களத்தில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சமிருக்காது. ஏற்கனவே பல கட்சிகள் முக்கிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், பாமகவில் ஏற்பட்டுள்ள பிளவு அடுத்தகட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் அன்புமணியின் பாமக இணைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
சென்னையில் இன்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அன்புமணி ராமதாஸ், "அதிமுக கூட்டணியில் பாமக இணைந்திருப்பது உண்மையிலேயே ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம். வலுவான கூட்டணியாக நாங்கள் உருவாகியிருக்கிறோம். திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கில் அதிமுக கூட்டணியில் சேர்ந்துள்ளோம்" எனத் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், பாமக கூட்டணி குறித்து அன்புமணி பேசியிருப்பது சட்ட விரோதம் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்து உள்ளார். இது குறித்து இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''டெல்லி உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு பிறகு பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு ராமதாஸ் தான் நிறுவனத் தலைவராக இருந்து கட்சியை வழிநடத்தி வருகிறார். 17.12.2025 முதல் ராமதாஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியபடி அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பாமக உடன் தேர்தல் கூட்டணி என்று அன்புமணியுடனோ அல்லது வேறு எவரிடமோ எந்த அரசியல் கட்சியும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்த இயலாது. ராமதாஸ் மட்டுமே செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுவால் தேர்தல் கூட்டணி பேசும் அதிகாரம் பெற்றவர். இந்நிலையில், அன்புமணி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பாக தேர்தல் கூட்டணி பேசியதாக செய்தி வெளியாகி உள்ளது. அந்த தகவல் நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கும் செயல். அப்படி ஒரு கூட்டணி பேச்சு நடந்திருந்தால் அது சட்ட விரோதம். கட்சி விதிப்படி, மருத்துவர் ராமதாஸ் மட்டுமே யாருடனும் கூட்டணி பேச உரிமை உள்ளவர்.
விருப்பமனு பெறுதல்
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் நடைபெறவுள்ள 2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் சட்டமன்ற வேட்பாளராக போட்டியிட விரும்புவோர் தங்களது விருப்ப மனுக்களை 09.01.2026 வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.00 மணி முதல் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் வழங்கலாம்.
விருப்ப மனுக்கள் தைலாபுரம் அலுவலகத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மனுக்களை பூர்த்தி செய்து கொடுத்தவுடன், பெற்றுக் கொண்டதற்கான ரசீது உடனே வழங்கப்படும்'' என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.