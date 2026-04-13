பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதி

திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் உள்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் பாமக நிறுவனர் ராமதாசின் உடல் நலம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

Published : April 13, 2026 at 2:32 PM IST

சென்னை: உடல்நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மேல்சிகிச்சைக்காக சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாமக தலைவர் .அன்புமணி ராமதாஸ் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைந்து களம் காண்கிறார். பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், சசிகலாவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறார். இந்நிலையில், ராமதாஸ் தரப்பு பாமகவைச் சேர்ந்தவரும், சேலம் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய எம்எல்ஏவுமான அருள், சிலிண்டர் சின்னத்தில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.

அதிமுக கூட்டணியில் பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் தரப்புக்கு சேலம் மேற்கு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுதியில் அன்புமணி தரப்பைச் சேர்ந்த பாமகவின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான கார்த்தி போட்டியிடுகிறார். அதேபோல், திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் அழகாபுரம் மோகன்ராஜ் போட்டியிடுகிறார்.

சேலம் மேற்கு தொகுதியில் தேர்தல் களம் கடுமையாக உள்ள நிலையில் அருளை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்காக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், நேற்று மாலை சேலம் மாநகருக்கு வருகைத் தந்தார். மாலை 06.00 மணியளவில் பள்ளப்பட்டி எல்எஸ்பி ஆயில் மில் அருகே நடந்த தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அவர், அருளை ஆதரித்து வாக்குச் சேகரித்தார். இந்த கூட்டத்தில் ராமதாஸின் மகள் ஸ்ரீகாந்தி, ஜி.கே.மணி மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

பிரச்சாரத்தை முடித்துக் கொண்டு மேடையில் இருந்து இறங்கியபோது ராமதாஸ் திடீரென மயங்கி கீழே விழ, அருகில் இருந்தவர்கள் கைத்தாங்கலாய் பிடித்து உடனடியாக அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

அங்கு அவருக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட பின் அவர் நலமுடன் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில், ராமதாஸ் மேல்சிகிச்சைக்காக சேலத்தில் இருந்து சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு இன்று மாற்றப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் ராமதாசின் உடல்நலம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே, நேற்று தைலாபுரம் இல்லத்திற்கு சென்ற அன்புமணி ராமதாஸ் தனது தாயாரிடம் ஆசி வாங்கினார். அத்துடன் அங்கு உணவு அருந்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

