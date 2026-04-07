அசராத அன்புமணி; விடாத ராமதாஸ்: மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்குமாறு மீண்டும் முறையீடு

கட்சி சின்னம் தொடர்பாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல் முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், மீண்டும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகும்படி உத்தரவிட்டிருந்தது.

Published : April 7, 2026 at 12:49 PM IST

சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்க வேண்டும் என அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் முறையீடு செய்யப்பட்டது.

நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமக அன்புமணிக்கு மாம்பழம் சின்னத்தை ஒதுக்கி தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, மாம்பழம் சின்னத்தை இந்த தேர்தலில் முடக்க வேண்டும் எனக்கோரி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த வழக்கில் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பு அளித்த பதிலில், "பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சியான பாமகவுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் மட்டுமே மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது. அன்புமணி மற்றும் ராமதாஸ் என்ற தனி நபர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கப்படவில்லை. பாமக என்ற பெயரில் மட்டுமே சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது. கட்சிகளுக்கு சின்னம் ஒதுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தேர்தல் ஆணையம் சின்னத்தை ஒதுக்கியது.

கடந்த 2 ஆண்டுகள் எந்த அலுவலகத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கடிதம் வந்ததோ? அந்த முகவரிக்குதான் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்து கடிதமும் அனுப்பப்பட்டது" எனத் தெரிவித்தது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் வாதத்தை ஏற்ற நீதிமன்றம், அதன் நடவடிக்கையில் தலையிட முடியாது எனக்கூறி மார்ச் 26ம் தேதி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

உரிமையியல் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல் முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், மீண்டும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகும்படி நேற்று (ஏப்ரல் 6) உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில், சின்னம் தொடர்பாக தலைமை அமர்வு அல்லது வேறு அமர்வு விசாரணை செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுவை பரிசீலித்த நீதிபதிகள், "இதுகுறித்து மனுவாக தாக்கல் செய்தால் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்" என தெரிவித்தனர்.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாமகவுக்கு 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பு வேட்பாளர்கள் சில தொகுதிகளில் சுயேட்சையாக மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். ராமதாஸ் இந்த தேர்தலில் சசிகலா தலைமையிலான அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை எதிர்கொள்கிறார்.

