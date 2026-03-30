ETV Bharat / state

பாமக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: பெரம்பூரில் விஜய்க்கு எதிராக திலகபாமா போட்டி

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட பாமகவுக்கு 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி இராமதாஸ்
பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி இராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 30, 2026 at 10:42 AM IST

|

Updated : March 30, 2026 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் பாமக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில், பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் விஜய்க்கு எதிராக பாமக சார்பில் திலகபாமா களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு வரும் ஏப்ரல் 23 அன்று தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அன்புமணி இராமதாஸ் தலைமையிலான பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (பாமக) களம் காண்கிறது.

அந்த வகையில், பாமகவுக்கு 18 தொகுதிகள் கூட்டணியில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 3 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள 15 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் விவரங்களை பாமக தலைமை வெளியிட்டுள்ளது. அவர்களின் விவரங்களை கீழ்வருமாறு காணலாம்.

  1. பெரம்பூர் - கவிஞர் ம.திலகபாமா, பி.காம் (மாநிலப் பொருளாளர், பா.ம.க.)
  2. தருமபுரி - முனைவர். சௌமியா அன்புமணி, எம்.ஏ, பி.எச்டி., (தலைவர், பசுமைத் தாயகம்)
  3. விருத்தாசலம் - மருத்துவர் தமிழரசி ஆதிமூலம், எம்.பி.பி.எஸ்., (மாநில செயலாளர், பாட்டாளி மகளிர் சங்கம்)
  4. சேலம் மேற்கு - மு.கார்த்தி பி.ஏ, (முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்; மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர், பா.ம.க)
  5. பென்னாகரம் - பாடி வெ. செல்வம், (மாநிலத் துணைத் தலைவர், பா.ம.க.)
  6. போளூர் - சி.ஆர். பாஸ்கரன், எம்.ஏ., (மாநில கொள்கை விளக்க அணிச் செயலாளர், பா.ம.க.)
  7. திருப்போரூர் - வழக்கறிஞர் கே.பாலு, பி.காம்., பி.எல் (செய்தித் தொடர்பாளர், பா.ம.க)
  8. ஜெயங்கொண்டம் - க. வைத்தி, பி.எஸ்சி, (மாநில இணைப் பொதுச் செயலாளர், பா.ம.க.)
  9. சேலம் வடக்கு - எஸ். சதாசிவம், எம்.ஏ, (சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்; மாவட்டச் செயலாளர், பா.ம.க.)
  10. விக்கிரவாண்டி - சி. சிவக்குமார், எம்.ஏ (சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்; மாவட்டச் செயலாளர், பா.ம.க.)
  11. சோளிங்கர் - வழக்கறிஞர். க. சரவணன், பி.காம்., பி.எல், (மாவட்டச் செயலாளர், பா.ம.க.)
  12. மயிலாடுதுறை - சித்தமல்லி ஏ.பழனிச்சாமி, எம்.காம், (மாவட்டச் செயலாளர், பா.ம.க.)
  13. உத்திரமேரூர் - பெ. மகேஷ்குமார், பி.காம். (மாவட்டச் செயலாளர், பா.ம.க.)
  14. ரிஷிவந்தியம் - அ.ப. செழியன் (மாவட்டச் செயலாளர், பா.ம.க.)
  15. காட்டுமன்னார் கோயில் (தனி) - மருத்துவர் அன்பு. சோழன், பி.டி.எஸ் (மாநில மருத்துவர் அணிச் செயலாளர், பா.ம.க.)
பெரம்பூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை, தவெக தலைவர் விஜய், திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகர், பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா ஆகியோருக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல, விருத்தாச்சலம் பாமக வேட்பாளர் தமிழரசி ஆதிமூலம், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் உடன் தேர்தல் களத்தில் நேரடியாக மோதுகிறார்.

சிட்டிங் எம்எல்ஏக்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு

மேட்டூர் தொகுதி எம்எல்ஏவான சதாசிவம், தற்போது சேலம் வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அங்கு எம்எல்ஏ ராஜேந்திரன் மீண்டும் திமுக சார்பில் களமிறங்குகிறார். அதேபோல், மயிலம் தொகுதி எம்எல்ஏவாக உள்ள சிவகுமார், விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். சேலம் மேற்கு தொகுதியில் ராமதாஸ் தரப்பில் களமிறங்கும் பாமக எம்எல்ஏ அருள், அங்கு மீண்டும் போட்டியிடும் நிலையில் பொதுமக்களை சந்தித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த தொகுதியில் முன்னாள் எம்எல்ஏவும், தற்போதைய பாமகவின் மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளருமான மு. கார்த்திக்கு அன்புமணி வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார்.

Last Updated : March 30, 2026 at 11:06 AM IST

TAGGED:

பாமக வேட்பாளர் பட்டியல்
ANBUMANI RAMADOSS CANDITATES LIST
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
SOUMYA ANBUMANI CONSTITUENCY
PMK FINAL CANDIDATES LIST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.