மான் வேகமாக ஓடினாலும் சிங்கம் எப்படி அடிக்கிறது? - அன்புமணியை விமர்சித்த ராமதாஸ் ஆதரவாளர்!

அனைவரும் விஜய் குறித்து பேசுவதால் அவர் தான் அடுத்த முதலமைச்சர் என்று ஏற்றுக் கொள்கிறீர்களா? அதுபோல தான் அன்புமணியும் என்று பாமக நிர்வாகி எடப்பாடி துரைசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

பாமக மாநில கொள்கை விளக்க அணி துணை செயலாளர் எடப்பாடி துரைசாமி
பாமக மாநில கொள்கை விளக்க அணி துணை செயலாளர் எடப்பாடி துரைசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 2, 2025 at 4:19 PM IST

1 Min Read
தூத்துக்குடி: என்னதான் மான் வேகமாக ஓடினாலும் சிங்கத்திடம் சிக்கதான் செய்யும் என பாமக மூத்த நிர்வாகியும், ராமதாஸ் ஆதரவாளருமான எடப்பாடி துரைச்சாமி பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிவுறுத்தலின்படி, தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும், அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட அளவிலான செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.

அந்த வகையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் பாமக ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், பாமக மாநிலக் கொள்கை விளக்க அணி துணை செயலாளர் எடப்பாடி துரைசாமி, மாநில துணைத் தலைவர் சுப்பிரமணிய ஐயர் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றினர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி துரைசாமி, “சமூக நீதியை காப்பதற்காக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு, வன்னியர்களுக்கு நீதிமன்ற தீர்ப்பின் மூலம் பறிக்கப்பட்ட உள் இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படவுள்ளது. அதற்காக தான் இந்த செயற்குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, தேர்தலை முன்னிட்டு மக்களை சந்திக்கும் வகையில் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறோம். கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பினை எங்கள் நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிடுவார்” என்றார்.

பாமக மூத்த நிர்வாகி எடப்பாடி துரைசாமி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் பேசிய அவர், "பாமக சிலிர்த்தெழுந்த சிங்கம் போல ராமதாஸ் தலைமையில் களத்தில் இருக்கும். தேர்தல் களத்தை சந்திப்பதற்கு பாமக தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது. பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ராமதாஸ் இடம்தான் உள்ளது. அன்புமணி ராமதாஸ் குறித்து நீங்கள் அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும். எங்களை பொறுத்தவரை ராமதாஸ் ஐயாதான் எல்லாம். பாமக என்றால் ஐயாதான்.

இதையும் படிங்க: டிச.17ஆம் தேதி தமிழ்நாடு ஸ்தம்பிக்கும்: பாமக தலைவர் அன்புமணி!

மான் (அன்புமணி) வேகமாகத்தான் ஓடும் என்றாலும் அதை சிங்கம் (மருத்துவர் ராமதாஸ் ) எப்படி அடிக்கிறது? களத்தில் வேகமாக ஓடுவதால் அவர்கள்தான் எல்லாம் என தீர்மானிக்க முடியாது. மருத்துவர் ராமதாஸ் எடுக்கும் . தேர்தல் கூட்டணி முடிவு நிச்சயமாக வெற்றியை தேடி வரும். பாமகவை பொறுத்தவரை பாதைகள் மாறலாம்; ஆனால் இலக்கு மாறாது.

எல்லோரும் விஜய்யை பற்றி பேசுவதால், விஜய் தான் அடுத்த முதலமைச்சர் என்று ஏற்றுக் கொள்கிறீர்களா? அதுபோல தான் அவங்க (அன்புமணி) விளம்பரம், பிரச்சாரம் என ஒரு பக்கம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். வெற்றி பெறும் கூட்டணியை அமைப்போம் என்று ஏற்கெனவே ராமதாஸ் தெரிவித்துவிட்டார். பாமக இருக்கும் கூட்டணி வெற்றி பெறும். வரும் சட்டமன்றத் தேர்தல் தமிழ்நாட்டிற்கு பிரகாசமான தேர்தலாக அமையும்” என்று தெரிவித்தார்.

பாமகவில் தந்தை மகனுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவிவரும் சூழலில், ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி இருவரும் தனித்தனியே செயல்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

பாமக செயற்குழு கூட்டம்
அன்புமணி ராமதாஸ்
ராமதாஸ்
PMK EXECUTIVE COMMITTEE MEETING
PMK EXECUTIVE CRITICIZED ANBUMANI

