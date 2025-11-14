அன்புமணி, ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள் மோதல் விவகாரம்: காவல் துறைக்கு பாமக நிர்வாகிகள் எச்சரிக்கை
Published : November 14, 2025 at 10:05 PM IST
சேலம்: அன்புமணி மற்றும் ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள் மோதல் விவகாரத்தில் ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படும் காவல் துறையை கண்டித்து சேலத்தில் மாபெரும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று பாமக நிர்வாகிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம் பெத்தநாயக்கன்பாளையம் அருகே நடந்த கலவரத்தில் கிழக்கு மாவட்ட பாமக தொண்டர்கள், அருள் எம்எல்ஏ ஆதரவாளர்களால் தாக்கப்பட்டு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். அதில் காவல் துறையினர் பொய் வழக்குப்பதிவு செய்து, அன்புமணி ராமதாஸ் ஆதரவாளர்களான எட்டு தொண்டர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு வந்துள்ள நிலையில், பாமக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் மு.கார்த்தி தலைமையில் மேட்டூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சதாசிவம், வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் நாராயணன், மாநகர் மாவட்ட தலைவர் குமார், மாணவர் சங்க மாநிலத் தலைவர் விஜயராசா, வன்னியர் சங்க ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட செயலாளர் குணசேகரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை தனித்தனியாக அவர்களது இல்லத்தில் இன்று நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தொண்டர்களை பாமக நிர்வாகிகள் நேரில் சென்று நலம் விசாரித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாமக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கார்த்தி, "கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கைது செய்த காவல்துறையினர், அருள் தரப்பில் கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்களை ஏன் கைது செய்யவில்லை?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
தவறு செய்தவர்கள் சுதந்திரமாக வெளியில் நடமாடி வருகின்றனர்; காவல்துறையினர் ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படுகின்றனர்" என்று கார்த்தி குற்றம்சாட்டினார்.
இச்சம்பவம் குறித்து மேட்டூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சதாசிவம் கூறும்போது, "தங்கள் தரப்பில் கொடுக்கப்பட்ட புகாருக்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத காவல்துறையை கண்டித்து சேலத்தில் விரைவில் மாபெரும் போராட்டம் நடத்தப்படும். யார் யார் கலவரத்தை நடத்தினார்கள் அதற்கு காரணமானவர்கள் யார் என்பது காவல்துறைக்கு தெரியும். ஆனால் ஆளுங்கட்சி தரப்பில் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாலேயே அன்புமணி ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் .
ஆனால் அருள் எம்எல்ஏ தரப்பில் கலவரத்தை நடத்தியவர்களை இதுவரை கைது செய்யவில்லை. அவர்கள் வெளியில் சுதந்திரமாக நடமாடி வருகின்றனர். சேலம் மாவட்ட காவல்துறை இதுபோல் ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படுவதை கண்டிக்கிறோம். சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே விரைவில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெறும்" என்று தெரிவித்தார்.