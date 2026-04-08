ETV Bharat / state

சேலத்தில் பாமக வேட்பாளர்கள் வீதி வீதியாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சேலம் மேற்கு தொகுதியில் எம்.கார்த்தியும், சேலம் வடக்கு தொகுதியில் எஸ்.சதாசிவமும் போட்டியிடுகின்றனர்.

வாக்கு சேகரிக்கும் பாமக வேட்பாளர் மு.கார்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 8, 2026 at 8:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலைொயொட்டி, சேலத்தில் பாமக வேட்பாளர்கள் வீதி வீதியாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பாமகவுக்கு சேலம் மேற்கு, சேலம் வடக்கு உள்பட 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், சேலம் மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் பாமக வேட்பாளர் மு.கார்த்தி, அழகாபுரம் திரௌபதி அம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்து, தனது பரப்புரையை துவங்கினார்.

சேலம் மாநகராட்சியில் நான்கு மற்றும் ஐந்தாவது வட்டத்துக்கு உட்பட்ட தென்அழகாபுரம் மாரியம்மன் கோவில் தெரு, அம்பேத்கர் நகர், அழகாபுரம் காலனி, மிட்டா புதூர், பெரியார் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீதி வீதியாக நடந்து சென்று துண்டறிக்கைகளை பொதுமக்களிடம் கொடுத்து வாக்கு சேகரித்தார். அவரை பெண்கள் உற்சாகமாக ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனர். வேட்பாளர் மு.கார்த்தியுடன் அதிமுக, பாஜக, அமமுக, அம்பேத்கர் மக்கள் இயக்கம் உள்ளிட்ட தோழமை கட்சி நிர்வாகிகளுடன் உடன் சென்று வாக்கு சேகரித்தனர்.

இதேபோன்று சேலம் வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.சதாசிவம், பட்டை கோவில் ஆஞ்சநேயரை தரிசனம் செய்து விட்டு தனது பரப்புரையை தொடங்கினார். சேலம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 33-வது வட்டத்தில் தோழமைக் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் மக்களை சந்தித்து தேர்தல் அறிக்கை பிரதிகளை கொடுத்து ஆதரவு திரட்டினார்.

சேலம் பிள்ளையார் கோவில் தெரு, முராரி வரத ஐயர் தெரு, சீட்டுக்கல் தெரு, குட்டா நாயக்கர் தெரு உட்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட வீதிகளில் வாக்கு சேகரித்த எஸ்.சதாசிவம், தன்னை மீண்டும் வெற்றி பெறச்செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டார்.

அவரை பொதுமக்கள் வரவேற்று ஆதரவளித்தனர். அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை எடுத்துக் கூறி தன்னை வெற்றி பெற செய்யுமாறும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டால் இப்பகுதியில் உள்ள அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பேன் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். அரசின் திட்டங்களை தொகுதி மக்களுக்கு நேரடியாக கொண்டு செல்ல உழைப்பேன் என்றும் அவர் உறுதி அளித்தார். இந்த பிரச்சாரத்தில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டடணியில் இடம்பெற்றுள்ள தோழமை கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

TAGGED:

சேலம்
பாமக
சட்டமன்றத் தேர்தல்
PMK
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.