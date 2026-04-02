பெரம்பூர் தொகுதியில் பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா வேட்புமனு தாக்கல்

இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் திமுகவிடம் தமிழகத்தை கொடுத்தால், கூறு போட்டு விற்பனை செய்து விடுவார்கள் என பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா தெரிவித்தார்.

பெரம்பூர் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செயத பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 2, 2026 at 8:13 PM IST

சென்னை: பெரம்பூர் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, அனைத்து அரசியல் கட்சி வேட்பாளர்களும் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்து வருகின்றனர். அதன்படி, சென்னை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில், அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் போட்டியிடும், அக்கட்சியின் பொருளாளர் திலகபாமா இன்று (மார்ச் 3) வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

வியாசர்பாடியில் உள்ள அம்பேத்கர் கலைக் கல்லூரியில் பெரம்பூர் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் சு.கீதாவிடம் வேட்புமனுவை வழங்கினார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “இன்று பாமக சார்பில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் ஒத்துழைப்போடு பெரம்பூர் தொகுதியின் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளேன். இந்த தொகுதியில் மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் விரோத அரசு நடந்து கொண்டு வருகிறது. அதை தூக்கி எறிய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம்.

பெரம்பூர் தொகுதி அடித்தட்டு மக்கள் அதிகம் வாழும் பகுதி. இங்கு எந்த வசதிகளும் இல்லை. மக்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினரை இதுவரை பார்த்ததில்லை என்ன சொல்லக் கூடிய நிலை தான் உள்ளது. பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியை பொறுத்தவரை, இதுவரை பெண் வேட்பாளர்கள் யாரும் போட்டியிட்டதில்லை. நான்தான் முதல் பெண் வேட்பாளராக அறிமுகம் ஆகிறேன்.

மேலும், இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் திமுகவிடம் தமிழகத்தை கொடுத்தால், கூறு போட்டு விற்பனை செய்து விடுவார்கள். தீமைக்கும் நன்மைக்கும் இடையே நடைபெறும் இப்போட்டியில், மக்களுக்காக நாங்கள் இருக்கிறோம்” என்றார்.

விஜய் 2 தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்த கேள்விக்கு, “ஒரு வேட்பாளர் 2 தொகுதிகளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம் என சட்டம் உள்ளது. அதனால் தான் விஜய் 2 தொகுதிகளில் தாக்கல் செய்கிறார். அதில் சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றொரு கூட்டணியில் இணைந்துள்ளார். இதனால், பாமக வாக்குகள் சிதறாதா? என்ற கேள்விக்கு, “தேர்தல் முடிவில் அதை அறிவீர்கள்” என பதிலளித்தார்.

பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பாக ஆர்.டி. சேகர், நாதக சார்பாக வெற்றிச் செல்வன், தவெக சார்பாக அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

