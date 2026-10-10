அ.தி.மு.க கூட்டணியில் இருந்து விலகலா? ‘அரசியலில் எதுவேணா நடக்கலாம்’ - பா.ம.க அன்புமணி ராமதாஸ் சூசகம்
நடந்து முடிந்த இடைத்தேர்தலில் மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ள அதிமுக, தனது நிலைப்பாடு குறித்து சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும் என அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 10, 2026 at 12:47 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பா.ம.க கூட்டணி குறித்து மறுபரிசீலனை செய்யப்படும் என்றும், அரசியலில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் எனவும் அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் இருந்து கோயம்புத்தூர் வந்த பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசுகையில், ”நடந்து முடிந்த இடைத்தேர்தல் ஜனநாயக ரீதியாக நடைபெற்றது. கடந்த காலங்களில் பணம் மற்றும் மதுபானம் கொடுத்து வாக்குகளைப் பெற்றனர்.
தற்போதைய இடைத்தேர்தலில் ஆளும் கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த இரண்டு தொகுதிகளில் கடந்த முறை வெற்றி பெற்ற அதிமுக, தற்போது மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிமுக தனது நிலைப்பாடு குறித்து சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்” என கூறினார்.
அரசியலில் எதுவேணா நடக்கலாம்
பின்னர் அ.தி.மு.க கூட்டணியில், பா.ம.க இருந்தும் இடைத்தேர்தல்களில் பரப்புரை மேற்கொள்ளாமல் தவிர்த்தது தொடர்பாக பரவி வரும் கருத்து குறித்து கேள்விக்கு, “சமூக வலைதளக் கருத்துகளுக்குப் பதிலளிக்க முடியாது” என்று அன்புமணி தெரிவித்தார். தொடர்ந்து அ.தி.மு.க கூட்டணியில் பா.ம.க தொடர்கிறதா? என்று அடுத்த கேள்வியை முன்வைத்த செய்தியாளர்களிடம், ”தற்போது பா.ம.க, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் உள்ளது” என்றார்.
இதனைத்தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகக் கூட்டணியில் பாமக இணைய வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்விக்கு, அதுகுறித்த தகவல்கள் அனைத்தும் வதந்திகள் தான். நாங்கள் அமைச்சர் பதவிகளைக் கேட்கவில்லை, கேட்கப்போவதும் இல்லை” என்றும் கூறினார்.
மேலும், நாடாளுமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி குறித்து மறுபரிசீலனை செய்யப்படுமா என்ற கேள்விக்கு, ”கூட்டணி தொடர்பாக பார்ப்போம்; அரசியலில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்” என பதிலளித்தார்.
உரிய நடவடிக்கை வேண்டும்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வு, காவிரி நீர்ப் பிரச்சனை, இயற்கைப் பேரிடர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் உள்ளது. அடுத்த நான்கு மாதங்களில் தமிழ்நாடு எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்கள் குறித்து முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த வேண்டும். மேட்டூர் அணையில் தற்போது 30 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே உள்ளது. கர்நாடக அரசு உரிய தண்ணீரை வழங்குவதில் தொடர்ந்து சிக்கல் நிலவுகிறது. அரிசி விலையும் உயர்ந்துள்ளதால் தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
செவிலியர்கள், அரசு ஊழியர்கள், மற்றும் ஆசிரியர்களின் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண வேண்டும். மேலும் தேர்தல் ஆணையர் தொடர்பான விவகாரத்தில் உரிய விசாரணை நடத்தி, தவறு நடந்திருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேபோல், கடந்த காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் ஊழல்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தி, தவறு செய்தவர்களின் சொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்” என கூறினார்.
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தொடர்ந்து கனிம வளக் கொள்ளை குறித்து பேசிய அன்புமணி, “கனிம வளக் கொள்ளை விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி, அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.புதிய அரசுக்கு நிர்வாக அனுபவம் குறைவாக இருப்பதால், ஏற்கெனவே பணியில் உள்ள அதிகாரிகள் மூலம், நிர்வாக ரீதியான பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண வேண்டும்” என்றார்.
காவிரி விவகாரம் குறித்து பேசுகையில், “காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசு உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் தீர்ப்புகளை மதித்து செயல்பட வேண்டும். மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்கும் தண்ணீரின் அளவு மேலும் பாதிக்கப்படலாம். இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு அரசியல் ரீதியாகவும், சட்ட ரீதியாகவும் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். விவசாயிகள் நலன், வேளாண்மை, மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாகத் தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்றும் வலியுறுத்தினார்.