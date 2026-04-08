பாமகவின் கொடி, சின்னத்தை அருள் ராமதாஸ் பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் ; அன்புமணி தரப்பில் புகார்
எம்எல்ஏ அருள் ராமதாஸ் சட்டம் ஒழுங்கு கெடும் வகையில் நடந்து கொள்வார் என்பதால், அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாமக சேலம் மாவட்ட தலைவர் குமார் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
Published : April 8, 2026 at 9:21 PM IST
சேலம்: வேட்பாளர் அருள் ராமதாஸ் பாமகவின் கொடி மற்றும் சின்னத்தை பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சேலம் மாவட்ட தலைவர் குமார் புகார் அளித்துள்ளார்.
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி இருவருக்கும் இடையே கடந்த பல மாதங்களாகவே யார் தலைவர் என்ற மோதல் போக்கு வெடித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக இருவரும் தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் நீதிமன்றம் ஆகிய இடங்களில் தங்களின் உறுதித் தன்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சட்ட போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
தந்தை மகன் இடையே பிரச்சனை நிலவும் சூழலில், வருகின்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சேலம் மேற்கு தொகுதியின் வேட்பாளராக சிட்டிங் எம்எல்ஏ அருள் ராமதாஸ், அனைத்து இந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்புக் கழகம் என்ற கட்சி சார்பில் போட்டியிடவுள்ளார். ஏனென்றால், வேட்பாளர் அருள் ராமதாஸ் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் அணியில் செயல்பட்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில், அவர் பாமகவின் கொடி மற்றும் அடையாளங்களை பயன்படுத்தக் கூடாது என்று அக்கட்சியின் சேலம் மாவட்ட தலைவரும், வழக்கறிஞருமான கே.குமார் இன்று (ஏப்ரல் 8) சேலம் மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் ஆட்சித் தலைவரிடம் புகார் அளித்தார்.
அந்த மனுவில், ‘கடந்த 4.4.2026 அன்று அருள் ராமதாஸ் அனைத்து இந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்புக் கழகம் என்ற கட்சியின் வேட்பாளராக தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார். ஆனால், அவர் பயன்படுத்தும் கட்சியின் கொடியும், அடையாளங்களும் மருத்துவர் அன்புமணி தலைவராக உள்ள பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் அடையாளங்கள்.
அதேசமயம், இந்த தேர்தலில் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு பாமக சார்பில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மு.கார்த்தி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். இப்படிப்பட்ட சூழலில், அருள் ராமதாஸ் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கொடியினையும், அடையாளங்களையும் பயன்படுத்தி வாக்காளர்கள் இடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறார். மேலும், பாமகவின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில், கட்சியின் கொடியையும் அடையாளங்களையும் அவர் தவறாக பயன்படுத்தி தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி செயல்படுகிறார்.
எனவே, எங்களது கட்சியின் அடையாளங்களை தவறாக பயன்படுத்தி எங்களது வேட்பாளருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் அனைத்து இந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழக வேட்பாளர் அருள் ராமதாஸ் மீது சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் படியும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்த வகையில் செயல்படும் அருள் ராமதாஸ் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த வழக்கறிஞர் குமார் கூறுகையில், “எம்எல்ஏ அருள் ராமதாஸ் சட்டம் ஒழுங்கு கெடும் வகையில் நடந்து கொள்வார் என்பதால், அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளோம். அவரும் உரிய விசாரணை நடத்தி, நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று உறுதி அளித்துள்ளார்” எனத் தெரிவித்தார்.