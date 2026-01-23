'ஊழல் படிந்த திமுக அரசுக்கு விடைகொடுக்கும் நேரம் இது' - தமிழகம் வருவதற்கு முன்பு மோடி போட்ட பதிவு

'ஊழல் படிந்த திமுக அரசுக்கு விடைகொடுக்கும் நேரம் இது' - தமிழகம் வருவதற்கு முன்பு மோடி போட்ட பதிவு
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியின் சாதனையும், அதன் அர்ப்பணிப்பும் தமிழக மக்கள் மனதில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன என பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.
Published : January 23, 2026 at 11:09 AM IST
சென்னை: ஊழல் படிந்த திமுக அரசுக்கு விடைகொடுக்கும் நேரம் வந்துவிட்டதாகவும், ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியுடன் இருக்கிறது எனவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு சென்னையை அடுத்த மதுராங்கத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது.
இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு உரையாற்றவுள்ளார். சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு நடைபெறும் முதல் என்டிஏ பொதுக்கூட்டம் என்பதால் இந்நிகழ்வு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
என்டிஏ கூட்டணியில் உள்ள அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளின் தலைவர்களும் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.
இதனிடையே, கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் இன்று காலை நடைபெறும் என்டிஏ பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டுள்ளார். இந்த பொதுக்கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு அங்கிருந்து விமானம் மூலமாக சென்னைக்கு மதியம் 1.15 மணிக்கு மோடி வருகிறார்.
பிறகு 2.15 மணிக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலமாக புறப்பட்டு, மதுராந்தகத்தில் உள்ள என்டிஏ பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்துக்கு செல்கிறார். இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஆளும் திமுகவுக்கு எதிராக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த பொதுக்கூட்டம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "தமிழ்நாடு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியுடன் இருக்கிறது! மதுராந்தகத்தில் இன்று பிற்பகலில் நடைபெறும் பேரணியில் நான் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணித் தலைவர்களுடன் கலந்துகொள்ளவிருக்கிறேன். ஊழல் படிந்த திமுக அரசுக்கு விடை கொடுக்கும் காலம் வந்துவிட்டது என்று தமிழ்நாடு முடிவு செய்துவிட்டது.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியின் சாதனையும் பிராந்திய பெருவிருப்பங்கள் மீதான அதன் அர்ப்பணிப்பும் மாநில மக்கள் மனதில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன" என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தற்போது அதிமுக, அன்புமணி தலைமையிலான பாமக, அமமுக, புதிய தமிழகம் கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.