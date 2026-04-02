பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை வருகை- ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை

தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருவதை முன்னிட்டு சென்னை, புதுச்சேரியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்புத் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி
பிரதமர் நரேந்திர மோடி (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 2, 2026 at 3:07 PM IST

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சென்னை வருகையை முன்னிட்டு மீனம்பாக்கம், கிண்டி பகுதிகளில் ட்ரோன்கள், ஆளில்லா விமானங்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரும் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறுகிறது. இதையடுத்து, காங்கிரஸ், பாஜக கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் தங்களது வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதேபோல், ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், புதுச்சேரி முதலமைச்சருமான ரங்கசாமி, பொதுமக்களைச் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அந்த வகையில் புதுச்சேரியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நாளை (ஏப்ரல் 3) மதியம் 12.30 மணிக்கு டெல்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னை வருகிறார். அதன் பிறகு மாலை ஹெலிகாப்டர் மூலம் சென்னையில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சாலையில் அமைந்துள்ள அதித்தி ஹோட்டல் முதல் ராஜா திரையரங்கம் வரை பிரம்மாண்ட ரோடு ஷோ மேற்கொள்கிறார்.

பின்னர் அங்கு நடைபெறும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார். பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கும் வகையில் புதுச்சேரி பாஜக சார்பில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன் தொடர்ச்சியாக, புதுச்சேரி பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு அன்றைய தினமே மீண்டும் சென்னை வரும் பிரதமர், கிண்டியில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்குகிறார்.

அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பாஜகவின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் நேரில் சந்தித்துப் பேசுகின்றனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருகையை முன்னிட்டு சென்னை மற்றும் புதுச்சேரியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை கிண்டி, மீனம்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் ஏப்ரல் 3, 4 ஆகிய இரண்டு நாட்களும் ட்ரோன்கள் மற்றும் ஆளில்லா விமானங்கள் பறப்பதற்கு தடை விதித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் 4-ம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சென்னையில் இருந்து கேரளம் மாநிலத்துக்கு சென்று தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

