இன்று தமிழகம் வருகிறார் பிரதமர் மோடி; தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதல் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பு - பயணத்திட்டம் இதோ

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெறும் இந்த பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தால், சட்டமன்றத் தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி (கோப்புப்படம்)
பிரதமர் நரேந்திர மோடி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 8:35 AM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கும் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் சென்னையை அடுத்த மதுராங்கத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது. சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு நடைபெறும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதல் பொதுக்கூட்டம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் என்டிஏ கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. அந்த வகையில், பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதல் பொதுக்கூட்டம் மதுராங்கத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் ஏற்கனவே அதிமுக இணைந்த நிலையில், தற்போது அன்புமணி தலைமையிலான பாமகவும், டிடிவி தினகரனின் அமமுக, ஜி.கே. வாசனின் த.மா.கா, புதிய நீதிக் கட்சி, புரட்சி பாரதம், தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இக்கூட்டணியில் இணைந்துள்ளன.

இந்த பின்னணியில்தான், மதுராங்கத்தில் என்டிஏ கூட்டணியின் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெறவுள்ளது. கேரளாவில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் இன்று காலை கலந்து கொள்ளும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்கிருந்து புறப்பட்டு மதியம் 1.15 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வருகிறார்.

பின்னர் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கும் பிரதமர், மதியம் 2.15 மணிக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலமாக மதுராந்தகம் செல்கிறார். அப்படியே பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் மேடைக்கு செல்லும் பிரதமர், என்டிஏ கூட்டணி கட்சி தலைவர்களை சந்தித்து பேசுவார் எனக் கூறப்படுகிறது.

அதன் பிறகு மாலை 3.10 மணிக்கு பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் உரையாற்றுவார். தனது உரையை நிறைவு செய்துவிட்டு, மாலை 4.15 மணிக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீண்டும் சென்னை விமான நிலையம் திரும்பும் பிரதமர், அங்கிருந்து விமானம் மூலமாக டெல்லி புறப்படுகிறார். இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாமக தலைவர் அன்புமணி, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட என்டிஏ கூட்டணி தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.

முன்னதாக, பிரதமரின் வருகையையொட்டி செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பல போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. காலை 7 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை ஜிஎஸ்டி சாலையில் செல்லும் கனரக வாகனங்களுக்கு மாற்றுப் பாதைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

