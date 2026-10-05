பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருகை: மெட்ரோ ரயில் சேவை துவக்க விழாவில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பு? தலைமைச் செயலாளர ஆலோசனை
பிரதமரின் பயணத் திட்டம், அவர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகள், நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் இடங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டன.
Published : October 5, 2026 at 8:57 PM IST
சென்னை: பிரதமர் மோடியின் சென்னை வருகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் தலைமையில் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடைபெற்றது.
சென்னையில் நிறைவு பெற்றுள்ள பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைப்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி சென்னை வர உள்ளார். இதையொட்டி, பிரதமரின் பயணத் திட்டம் மற்றும் அவர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.
குறிப்பாக, சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2 ஆம் கட்டத் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்க உள்ளார். மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடக்க விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய்யும் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் Startups நிறுவனர்களை பிரதமர் மோடி சந்தித்துப் பேச உள்ளார். பின்னர், சென்னை ஐஐடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள (IITM–Maestro Ilaiyaraaja Centre for Music Learning and Research) இசைஞானி இளையராஜாவின் இசை கற்றல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தை பிரதமர் திறந்து வைக்க உள்ளார்.
சென்னை வரும் பிரதமர் மோடிக்கு பாஜக சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், பிரதமரின் சென்னை வருகையையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்வது தொடர்பாக தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடைபெற்றது.
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பிரதமரின் பயணத் திட்டம், அவர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகள், நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் இடங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டன. மேலும், பிரதமர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பகுதிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ள காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரதமர் மோடியின் வருகையை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் உளவுப்பிரிவு காவலர்கள் உஷார் படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.