ETV Bharat / state

பீகார் தேர்தல்: வேகம் காட்டும் பாஜக... இழுபறியில் இந்தியா கூட்டணி!

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தை பாஜக இந்த வாரம் தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்தியா கூட்டணி சார்பில் இதுவரை முழுமையான வேட்பாளர் பட்டியலே வெளியிடப்படவில்லை.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி (கோப்புப்படம்)
பிரதமர் நரேந்திர மோடி (கோப்புப்படம்) (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 11:48 AM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

பாட்னா: பீகாரில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பரப்புரையை பிரதமர் மோடி வரும் அக்.24ஆம் தேதி மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

பீகார் மாநிலத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் அடுத்த மாதம் நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் 243 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், 121 தொகுதிகளுக்கு நவம்பர் 6ஆம் தேதியும், 122 தொகுதிகளுக்கு நவம்பர் 11ஆம் தேதியும் இரு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தேர்தல் நெருங்குவதால் பீகாரின் அரசியல் களம் தற்போதே சூடுப்பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.

குறிப்பாக, அக்டோபர் 24ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி சமஸ்திபூரியில் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபடுகிறார். இதைத்தொடந்து ஒரு வார இடைவெளியில் மீண்டும் அக்டோபர் 30ஆம் தேதி பரப்புரை மேற்கொள்ளவுள்ளார். குறைந்தது 10 இடங்களில் பிரதமர் பரப்புரை மேற்கொள்ளும் வகையில் பாஜக தலைமை திட்டமிட்டுள்ளது. அவரை தொடர்ந்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், சாலை போக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்கரி மற்றும் பாஜக தேசியத் தலைவர் ஜே.பி. நட்டா உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

இந்நிலையில், கடந்த அக்.14ஆம் தேதி 243 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெளியிட்டது. அதன்படி நிதிஷின் ஐக்கிய ஜனதா தளம், பாஜக தலா 101 தொகுதிகள், சிராக் பாஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி கட்சிக்கு 29, ஹெச்ஏஎம் மற்றும் ஆர்எல்எம் கட்சிகளுக்கு தலா 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன.

பாஜக கூட்டணியில் தொகுதி உடன்பாடு நிறைவடைந்து, பரப்புரைக்கான திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், எதிர் முகாமான இந்தியா கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீட்டில் கடும் இழுபறி நிலவி வருகிறது. முழுமையான தொகுதி உடன்பாடு இதுவரை எட்டப்படாத நிலையில், இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், ஆர்ஜேடி உள்ளிட்ட கட்சிகள் வேட்பாளர் பட்டியலை தன்னிச்சையாக அறிவித்து வருகின்றன.

ஏற்கனவே, காங்கிரஸ் கட்சி கடந்த 17ஆம் தேதி 48 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டு இருந்தது. அதேபோல தேஜஸ்வி யாதவும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இல்லாமல் தனது தாய், தந்தையுடன் சென்று தன்னிச்சையாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். இதனால், இப்போது வரை இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளில் யாருக்கு எத்தனை தொகுதிகள், யாருக்கு எந்த தொகுதி என்பது குறித்து குழப்பமான சூழ்நிலை நீடித்து வருகிறது.

இதையும் படிங்க: ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் இந்திய மக்களுக்கு வரப்பிரசாதம்: நிர்மலா சீதாராமன் பெருமிதம்!

முன்னதாக, இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்ற ஹேமந்த் சோரனின் ஜார்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா கட்சி (ஜேஎம்எம்) தனித்து போட்டியிட உள்ளதாக நேற்று அறிவித்தது. பீகார் தேர்தலில் சில தொகுதிகளில் போட்டியிட ஜேஎம்எம் ஆர்வமாக இருந்ததாகவும், அதுகுறித்து ஆர்ஜேடி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவிடம் தெரிவித்தபோது அதற்கு அவர் உடன்படாததால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அக்கட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள இந்த விரிசல்கள் பாஜக கூட்டணிக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதால், ஜேஎம்எம் முடிவை மாற்ற காங்கிரஸ் முயற்சி செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Last Updated : October 19, 2025 at 12:02 PM IST

TAGGED:

PM MODI
BIHAR ELECTION
BIHAR ELECTION CAMPAIGN
PM MODI ELECTION CAMPAIGN
PM MODI STARTS ELECTION CAMPAIGN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.