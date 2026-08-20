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நியாய விலை கடைகளில் பிரதமர் மோடியின் படத்தை வைக்க வேண்டும் - பாஜக எம்எல்ஏ கோரிக்கை

தேயிலைக்கு போதிய விலை கிடைக்காத நிலை உள்ளதாக பாஜக எம்எல்ஏ போஜராஜன் வருத்தம் தெரிவித்தார்.

பாஜக எம்எல்ஏ போஜராஜன் - கோப்புப்படம்
பாஜக எம்எல்ஏ போஜராஜன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 6:12 PM IST

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சென்னை: நியாய விலைக் கடைகளில் பிரதமர் மோடியின் படத்தை வைக்க வேண்டும் என பாஜக எம்எல்ஏ போஜராஜன் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், சட்டப்பேரவை நிகழ்வுக்கு பிறகு பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் போஜராஜன் இன்று (ஆகஸ்ட் 20) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "சட்டமன்ற கூட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறை மற்றும் உணவுத்துறையின் மானியக் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக எனது கருத்துகளை பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் பதிவு செய்ய விரும்பினேன்.

ஆனால், போதிய நேரம் கிடைக்காததால் எனது கருத்துகளை சட்டமன்றத்தில் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. குறிப்பாக, நியாய விலைக் கடைகளில் வழங்கப்படும் இலவசப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் மத்திய அரசின் திட்டங்களாக உள்ளன. இருப்பினும், அந்த திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசின் அங்கீகாரம் இருப்பதை குறிப்பிடுவதையே தவிர்க்கும் சூழ்நிலை உள்ளது.

தமிழ்நாட்டு மக்கள் நன்றி உள்ளம் கொண்டவர்கள். மக்களுக்கு உணவு வழங்கும் மத்திய அரசின் திட்டங்களுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம். எனவே, மத்திய அரசின் திட்டங்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் அளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து நியாய விலை கடைகளிலும் பிரதமர் மோடியின் புகைப்படத்தை வைத்து நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்பது எனது வேண்டுகோள்.

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அதேபோல், நீலகிரி மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில் தற்போது தேயிலைக்கு போதிய விலை கிடைக்காத நிலை உள்ளது. எனவே, கூட்டுறவுத்துறை மூலமாகவும், நியாயவிலைக் கடைகள் மூலமாகவும் நீலகிரி தேயிலையை கொள்முதல் செய்து விற்பனை செய்தால், தேயிலைக்கு சற்று கூடுதல் விலை கிடைக்க நேரிடும்.

இந்த கோரிக்கைகளை தான் சட்டமன்றத்தில் பதிவு செய்ய விரும்பினேன். ஆனால் போதிய வாய்ப்பு கிடைக்காததால் இவற்றை கூற முடியவில்லை. அரசு எனது கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ரேஷன் கடைகளில் மோடி படம்
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