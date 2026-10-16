ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகல் கோரிக்கையை கண்டு பிரதமர் மோடி அஞ்சுகிறார் - திருமாவளவன் விமர்சனம்
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் செய்திருப்பது தேச துரோகம் என திருமாவளவன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : October 16, 2026 at 8:16 PM IST
சென்னை: தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகினால் சர்ச்சைகள் உண்மையாகிவிடும் என பிரதமர் மோடி அஞ்சுவதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார்.
இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்று இளைஞர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் விசிக தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் பேசும்போது, "தேர்தல் ஆணையரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் போராடுவது ஒரு புறம் இருந்தாலும், கட்சி சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகள் இந்த விவகாரத்தில் தீவிரமாக இருப்பதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம்.
இந்த மாதிரியான போராட்டங்களில் விசிக வெறும் பங்கேற்பாளர்கள். ஆனால் போராட்டத்தை ஒருங்கிணைத்து மிக முக்கியமான ஒரு முன்னெடுப்பை போராட்டக்காரர்கள் எடுத்துள்ளது வரவேற்கதக்கது. நேர்மையான இந்த கோரிக்கை எந்த வகையில் அரசின் சார்பற்றவர்களையே ஈர்த்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
எஸ்ஐஆர் என்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்ககூடிய ஒரு கூட்டு சதி. நாடு தழுவிய போராட்டத்திற்கு வித்திட்டுள்ளது. கொல்கத்தா, டெல்லி, தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் போராட்டங்களை தூண்டி இருக்கிறது.
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும், தேர்தல் ஆணைய நியமன சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். மின்னணு வாக்குப்பதிவு என்கிற நடைமுறையும் கூடாது, அதனையும் தூக்கி எறிய வேண்டும். EVM மூலம் பெரிய அளவில் திள்ளுமுள்ள செய்ய முடியும் என்கின்ற சூழலில், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் என்ற முறை இருக்க கூடாது. ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகினால் இன்னொருவரை நியமிப்பார்கள். ஆனால் ஞானேஷ் குமார் செய்திருப்பது ஒரு தேச துரோகம். அதற்காக அவர் பதவி விலகியே ஆக வேண்டும்.
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அரசியலமைப்பு சட்டம் பன்மை வாதம், கூட்டாட்சி, சகோதரத்துவம் பற்றி பேசுகிறது. அதனால் சங்பரிவர்களுக்கு இது ஆகாது. ஒரே தேசம், ஒரே கட்சி , ஒரே ஆட்சி என்பதே அவர்களின் கோட்பாடு, மாநில அரசாங்ககளே கூடாது என்பதுதான் அவர்களின் நிலைப்பாடு. பாகிஸ்தானில் இருந்து தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்து கொள்கிறார்கள். அதையெல்லாம் நாங்கள் தூய்மை செய்ய வேண்டும். அவர்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கின்றனர்.
இறந்து போனவர்களின் பெயர்கள் இன்னும் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கின்றன. அவற்றை நீக்க வேண்டும் என்பது சரியானது. ஆனால் இந்தியா முழுவதும் 13 கோடி 37 லட்சம் பெயர்கள் அந்த வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. இதில் எவ்வளவு பேர் அண்டை நாடுகளில் இருந்து ஊடுருவியவர்கள் என்று சொல்ல முடியுமா?" என்றார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருமாவளவன், "பாஜக மற்றும் சங்பரிவாளர்களின் செயல் திட்டத்தை சரிப்படுத்தும் வகையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைவர் ஞானேஷ் குமார் செயல்படுகிறார் என்பது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக நாடு தழுவிய வகையில் ஞானேஷ் குமாரை பதவி விலக வேண்டும் என போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் நேற்றைய தினம் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவதை முடிவெடுத்துள்ளோம்.
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகினால் நடைபெற்ற அனைத்து சர்ச்சைகளும் உண்மையாகிவிடும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அஞ்சுகிறார். கட்சி சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகள் இன்றைய தினம் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர். இந்தப் போராட்டம் ஓயாது, பொதுமக்களிடம் புரட்சியாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்தியா முழுவதும் SIR அமல்படுத்தியபோது ஆளும் கட்சியாக திமுக தான் இருந்தது. தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகள் படி ஆளும் கட்சி சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும்" என்றார்.