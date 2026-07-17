ETV Bharat / state

புதுப்பொலிவுடன் ஜொலிக்கும் சென்னை பூங்கா, குன்னூர் ரயில் நிலையங்கள்

சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையம் உட்பட நாடு முழுவதும் மறுசீரமைக்கப்பட்ட 75 ரயில் நிலையங்களை திறந்து வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.

குன்னூர் ரயில் நிலையம் முகப்பு
குன்னூர் ரயில் நிலையம் முகப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 11:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை/நீலகிரி: அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மறுசீரமைக்கப்பட்ட சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையம் மற்றும் குன்னூர் ரயில் நிலையம் ஆகியவற்றை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொளி காட்சி மூலம் இன்று (ஜூலை 17) திறந்து வைத்தார்.

அம்ரித் பாரத் (Amrit Bhara) திட்டத்தின் கீழ் மறுசீரமைக்கப்பட்ட சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையம் மற்றும் குன்னூர் ரயில் நிலையம் ஆகியவற்றை இன்று (17 ஜூலை 2026) காணொளிக் காட்சி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார்.

பஞ்சாப் மாநிலம், ஜலந்தர் கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையத்திலிருந்து, சென்னை கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையம் உட்பட நாடு முழுவதும் மறுசீரமைக்கப்பட்ட 75 ரயில் நிலையங்களை திறந்து வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். சென்னை பூங்கா மற்றும் குன்னூர் உட்பட 9 ரயில் நிலையங்கள் தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டு உள்ளன.

சென்னை பூங்கா ரயில் நிலைய மறுசீரமைப்பு

அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலையத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 14.79 கோடி செலவில் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு புறநகர் பிரிவில், முக்கிய போக்குவரத்து மையமாக விளங்கும் சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையம், தற்போது விரிவான மாற்றத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர்
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த ரயில் நிலையத்தில், புதிதாக லிஃப்ட்டுகள், பிரத்யேக நடைபாதைகள் மற்றும் பயணிகள் தடையின்றி நடமாடுவதற்கான உகந்த பகுதிகள் உள்ளிட்டவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இத்துடன், பயணிகளுக்கான நவீன உள்கட்டமைப்பு வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: மாணவர்களுக்கான கல்வி கடன் உச்சவரம்பு உயர்கிறது - அமைச்சர் விஸ்வநாதன்

சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற திறப்பு விழாவில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார்.

குன்னூர் ரயில் நிலையம்

அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 12.18 கோடியில் குன்னூர் ரயில் நிலையம் புனரமைப்பு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் உதகை சட்டமன்ற உறுப்பினர் போஜராஜன் மற்றும் குன்னூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.எம். ராஜ், கூடலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட மணி, குன்னூர் நகரமன்ற உறுப்பினர் சுசிலா மற்றும் சேலம் கோட்ட ரயில்வே அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையத்தைப் போலவே இங்கும் பயணிகளுக்கான சகல வசதிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளன.

TAGGED:

அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலையம்
PM MODI
CHENNAI PARK RAILWAY STATION
COONOOR RAILWAY STATION
AMRIT BHARAT SCHEME

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.